Ermenistan Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geldi

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Türkiye ve Ermenistan arasında bir süredir devam eden yakınlaşma süreci kapsamında bugün Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Mirzoyan Ankara'da Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü.

Görüşme sonrasında iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Ermenistan'ın deprem sonrasında Türkiye ile gösterdiği dayanışmaya dikkat çeken Çavuşoğlu "Ermenistan ülkemize hemen 28 kişilik bir arama kurtarma ekibi gönderdi. 8 Şubattan bu yana Adıyaman'da canla başla çalışıyorlar. Bir küçük kızımızı ve bir genç kadınımızı bu ekip kurtardı onlara da teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten canla başla çalıştılar ve vatandaşlarımızı kurtarırken de ne kadar mutlu olduklarını gördük" dedi.

Çavuşoğlu, Ermenistan'ın ayrıca 100 tonluk bir insani yardım yolladığını belirterek "İlave yardımlar da göndereceklerini bugünkü görüşmemizde Ararat Mirzoyan söyledi" diye konuştu.

"Ermenistan bu zor günümüzde insanımıza dostluk elini uzattı, dayanışma ve işbirliği sergiledi. Ermenistan 1999'da Gölcük depremi sırasında da yine ülkemize insani yardım malzemesi göndermişti" diyen Çavuşoğlu bu dayanışmanın sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

Çavuşoğlu Güney Kafkasya'da normalleşme sürecinin devam ettiğine dikkat çekti. "Bugün insani alanda ortaya koymuş olduğumuz işbirliği anlayışının bu sürece destek olacağına inanıyoruz" diyen Çavuşoğlu, normalleşme sürecinde atılacak adımlar çerçevesinde tarihi İpek Yolu Köprüsü'nün yeniden inşasını da Ermeni mevkidaşıyla ele aldıklarını söyledi.

Çavuşoğlu 30 yıl aradan sonra açılan sınır kapısının işlerliğini artırmak için de çalışmalar yapılması yönünde görüştüklerini ve bu adımları hızlandırma konusunda mutabakata vardıklarını kaydetti.

Ermenistan'ın da deprem riski altında bulunduğuna işaret eden konuk Dışişleri Bakanı Türk halkına depremden dolayı taziyelerini iletti.

Mirzoyan "Bu zor anda Türkiye'de bulunarak bir kez daha bölgede barış inşa etme konusunda ve Türkiye ile Ermenistan ilişkilerini tamamen normalleşmesi, diplomatik ilişkilerin kurulması ve Ermenistan ile Türkiye arasındaki sınırın tamamen açılması konusunda Ermenistan Cumhuriyeti'nin hazırlığını ve isteğini bir kez daha burada teyit etmek istiyorum" dedi.

Yakınlaşma süreci 2021'de başladı

Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerde, Osmanlı İmparatorluğu'nda Ermenilere yönelik tehcir ve kırım ile Azerbaycan/Dağlık Karabağ meseleleri nedeniyle uzun süredir gerginlik yaşanıyor. Bu bağlamda iki ülke 1990'lı yıllarda diplomatik ilişkilerini kesti. 1993 yılında sınırları karşılıklı olarak kapatan Ankara ve Erivan arasında Aralık 2021'de ise normalleşme süreci başlatıldı. Bu kapsamda iki ülke özel temsilci atadı, bu temsilciler ilk kez 2022 yılının Ocak ayında bir araya geldi. Yakınlaşmanın bir parçası olarak dışişleri bakanları geçtiğimiz yılın Mart ayında Antalya'da görüştü. Ermenistan hükümeti, normalleşme süreci kapsamında önce, Dağlık Karabağ savaşı sonrası Türk mallarına uyguladığı ambargoyu sona erdirdi. Şubat 2022 itibarı ile iki ülke arasında doğrudan uçuşlar başladı. 30 yıldır kapalı olan sınır ise deprem nedeniyle geçen hafta açıldı. Ermenistan açılan sınır kapısından Türkiye'deki afetzedeler için yardım malzemeleri gönderdi.

dpa,DW/TY,EC