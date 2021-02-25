Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan erken seçim açıklaması

Ermenistan'da üzerindeki istifa baskısı giderek artan Başbakan Nikol Paşinyan, ülkeyi erken seçime götürmeye hazır olduğunu açıkladı. Ancak Paşinyan bunun için muhalefetin belli koşulları kabul etmesinin şart olduğunu belirtti. Paşinyan'ın açıklamalarını İnterfaks haber ajansı duyurdu.

RIA haber ajansı ise Paşinyan'ın yeni bir anayasa için de Ekim ayında referanduma gidilmesini önerdiğini bildirdi.

Uluslararası haber ajansları, Paşinyan'ın açıklamalarından önce, Başbakan'ın istifasını talep eden bazı protestocuların başkent Erivan'da bir hükümet binasına girdiğini bildirdi.

Associated Press'in haberine göre, Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifa etmesi için sloganlar atan protestocular herhangi bir şiddet olayı yaşanmadan binayı terk etti.

Bu olaydan kısa süre sonra da Paşinyan destekçileri ve karşıtları Erivan'ın farklı yerlerinde gösteriler düzenledi.

Erivan'daki muhalefet gösterisi

Ordu ile yaşanan gerilim

Ermenistan'da geniş katılımlı sokak gösterilerinin ardından başbakan olan ve 2018 yılından beri bu görevi sürdüren Paşinyan, Azerbaycan'la geçen Kasım ayında Dağlık Karabağ çatışmalarını sonlandıran barış anlaşmasını imzaladığı tarihten beri muhalefetin istifa çağrılarıyla karşı karşıya. Azerbaycan karşısında toprak kaybettiği gerekçesiyle eleştirilen Paşinyan'ı hedef alan protestolar, 45 yaşındaki Başbakan ile ordu arasındaki gerilimin yükseldiği geçen hafta daha da yoğunlaştı.

Ordu geçen hafta Paşinyan'ın istifasını istemişti. Paşinyan da darbe girişimi olarak tanımladığı bu açıklama sonrası Genelkurmay Başkanı'nı görevden aldığını duyurmuştu.

Ancak Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan generalin görevden alınmasının anayasaya aykırı olduğunu belirterek ilgili kararnameyi imzalamayacağını açıkladı. Bunun üzerine Paşinyan aynı kararnameyi bir kez daha Cumhurbaşkanı'na gönderdi.

İnterfaks ajansının haberine göre, Ermenistan Güvenlik Konseyi de kararnameyi onaylaması için Cumhurbaşkanı Sarkisyan'a çağrıda bulundu. RIA, Paşinyan ve Sarkisyan'ın bugün bir araya geldiğini duyurdu.

DW,AP,rtr/CÖ,TY

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