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Ermenistan Başbakanı, Erdoğan'ın yemin törenine katılacak

1 saat önce

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, yeniden cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin törenine katılacak.

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan
Ermenistan Başbakanı Nikol PaşinyanFotoğraf: Tigran Mehrabyan/PAN/AP/picture alliance

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, üçüncü kez cumhurbaşkanı seçilen AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumartesi günü Ankara'da düzenlenecek yemin törenine katılacak.

Ermenistan Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada "Ermenistan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin törenine katılması için davet aldı" denildi.

Açıklamada, "Başbakan Nikol Paşinyan 3 Haziran'daki törene katılmak üzere Ankara'ya gidecek" ifadesi kullanıldı.

Erdoğan'ı tebrik etmişti

28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur sonuçlarının belli olmasının ardından Paşinyan sosyal medya hesabından Erdoğan'ı tebrik etmişti.

Paşinyan, Twitter mesajında, "Yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tebrikler. Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin tamamen normalleşmesi için birlikte çalışmaya devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerine yer vermişti.

13'üncü Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan, 3 Haziran Cumartesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin edecek. Yemin törenine NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in yanı sıra çok sayıda lider ve bakanın katılması bekleniyor.

Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkiler

Türkiye, 1993 yılında Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgali nedeniyle sınırlarını kapatmıştı. 30 yıldır diplomatik ilişkileri bulunmayan iki ülke arasında normalleşme için sonuncusu 2009 yılında gerçekleşen iki girişim de büyük ölçüde Azerbaycan'ın itirazları nedeniyle sonuçlandırılamamıştı.

Azerbaycan'ın 2020 yılında, Türkiye'nin askeri desteği ile Dağlık Karabağ savaşını kazanması, topraklarının büyük bir bölümünü geri alması ise iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden normalleşme adımlarının önünü açtı. Bu çerçevede Türkiye ve Ermenistan Aralık 2021'de ilişkileri normalleştirmek için özel temsilci atadı, Şubat 2022 iki ülke arasında doğrudan uçuşlar, Temmuz 2022'de de havayolu kargo ticareti başladı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirmişti.

AFP, DW/JD, TY

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