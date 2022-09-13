  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Türkiye Ekonomisi
Ukrayna Savaşı
Fotoğraf: Resul Rehimov /AA/picture alliance
Politika

Ermenistan - Azerbaycan sınırında çatışmalar başladı

37 dakika önce

Ermenistan ile Azerbaycan sınırında geniş çapta çatışmalar başladığı, Azerbaycan birliklerinin kayıp verdiği bildiriliyor. ABD "çatışmalara son verin" çağrısı yaptı.

https://www.dw.com/tr/ermenistan-azerbaycan-s%C4%B1n%C4%B1r%C4%B1nda-%C3%A7at%C4%B1%C5%9Fmalar-ba%C5%9Flad%C4%B1/a-63100155

Erivan ve Bakü arasında tartışmalı Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle 2020 yılında yaşanan savaşın sona ermesinden bu yana ortak sınır boyunca sık sık çatışma haberleri geliyor. Son olarak gerginlik nedeniyle Azerbaycan askerlerinin ölümüne yol açan geniş çaplı sınır çatışmaları yaşandığı bildirildi.

Ermenistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Salı günü saat 00:05'te Azerbaycan, Goris, Sotk ve Yermuk şehirleri istikametindeki Ermeni askeri mevzilerine karşı top ve büyük kalibreli ateşli silahlarla yoğun bombardıman başlattı" denildi. Açıklamada Azerbaycan'ın insansız hava aracı da kullandığı belirtildi.

Ancak Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ı sınırdaki Daşkesan, Kelbecer ve Laçin ilçeleri yakınlarında "geniş çaplı yıkıcı eylemler" yapmakla suçladı ve ordu mevzilerinin "siper havan topları da dahil olmak üzere ateş altına alındığını" ekledi. Rakam vermeksizin, "(Azerbaycan) askerleri arasında kayıplar var" denildi.

ABD: Çatışmalara son verin

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin Ermenistan'daki "yerleşim yerlerine ve sivil altyapıya yönelik rapor edilen saldırılar" da dahil olmak üzere durumdan "derin endişe" duyduğunu söyleyerek çatışmaya son verilmesi çağrısında bulundu. Blinken yaptığı açıklamada "Uzun zamandır açıkça ifade ettiğimiz gibi, çatışmaya askeri bir çözüm bulunamaz" dedi.

Geçtiğimiz hafta Ermenistan Azerbaycan'ı sınırdaki bir çatışmada bir askerini öldürmekle suçladı. Ağustos ayında Azerbaycan bir askerini kaybettiğini, Karabağ ordusu ise iki askerinin öldüğünü ve çok sayıda askerin de yaralandığını açıklamıştı.

Archivbild I Konflikt Berg-Karabach
Azerbaycan ile Ermenistan arasında 2020 yılında yaşanan savaşta 6 bin 500'den fazla kişi yaşamını yitirdi Fotoğraf: Sergei Bobylev/TASS/dpa/picture alliance

İki savaş yaşandı

Komşu ülkeler Azerbaycan'ın Ermeni nüfusunun yaşadığı Dağlık Karabağ bölgesi için 1990'larda ve 2020'de iki kez savaştı.     

Azerbaycan ile Ermenistan arasında 2020 yılında yaşanan ve 44 gün süren Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle çıkan  savaşta 6 bin 500'ten fazla insan hayatını kaybetti. Azerbaycan'ın Türkiye'den de askeri destek aldığı savaş, Rusya'nın arabuluculuğunda sağlanan ateşkesle son bulmuştu. Moskova'nın arabuluculuğunda varılan ateşkes anlaşması sonucunda Azerbaycan, Dağlık Karabağ'da Ermenistan'ın kontrolündeki toprakların önemli bir bölümünü geri alırken Rusya da bölgeye barış gücü konuşlandırmıştı. Ancak bölgede tansiyon devam ediyordu.

Mayıs ve Nisan aylarında Brüksel'de AB arabuluculuğunda yapılan görüşmelerde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev  ve Ermenistan  Başbakanı Nikol Paşinyan gelecekteki bir barış anlaşması üzerinde görüşmeler yapmayı kabul ettiler.

Dağlık Karabağ'daki etnik Ermeni ayrılıkçılar, 1991 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla Azerbaycan'dan koptu. Bunu takip eden çatışmalar yaklaşık 30 bin kişinin hayatına mal oldu.

AFP, Reuters / SSB, TY

 

Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Ermenistan - Azerbaycan sınırında çatışmalar başladı

Politika
37 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Namibia | Demonstration in Windhuk

Namibya'dan Almanya'ya soykırım tepkisi

Namibya'dan Almanya'ya soykırım tepkisi

Politika
1 saat önce

Yunanistan adacık krizinde yalan mı söyledi?

Yunanistan adacık krizinde yalan mı söyledi?

Göç
15 saat önce

Altılı masa adayının açıklanması kışı bulabilir

Altılı masa adayının açıklanması kışı bulabilir

Politika
24 saat önce
İstanbul'da bir sınıfta ilkokul öğrencileri - (23.03.2012)

Ekonomik krizin gölgesinde okullar açılıyor

Ekonomik krizin gölgesinde okullar açılıyor

Eğitim
11 Eylül 2022
Sowmya Thyagarajan

Almanya'nın yeşil kart sistemi nasıl işleyecek?

Almanya'nın yeşil kart sistemi nasıl işleyecek?

Ekonomi
10 Eylül 2022
Ukrayna'nın Melitopol kentinde bir ayçiçeği tarlası

Ukraynalı çiftçiler tahıl yerine ayçiçeği ekiyor

Ukraynalı çiftçiler tahıl yerine ayçiçeği ekiyor

Ekonomi
10 Eylül 2022
Ana sayfaya dön