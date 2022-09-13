Ermenistan - Azerbaycan sınırında çatışmalar başladı

Ermenistan ile Azerbaycan sınırında geniş çapta çatışmalar başladığı, Azerbaycan birliklerinin kayıp verdiği bildiriliyor. ABD "çatışmalara son verin" çağrısı yaptı.

Erivan ve Bakü arasında tartışmalı Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle 2020 yılında yaşanan savaşın sona ermesinden bu yana ortak sınır boyunca sık sık çatışma haberleri geliyor. Son olarak gerginlik nedeniyle Azerbaycan askerlerinin ölümüne yol açan geniş çaplı sınır çatışmaları yaşandığı bildirildi.

Ermenistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Salı günü saat 00:05'te Azerbaycan, Goris, Sotk ve Yermuk şehirleri istikametindeki Ermeni askeri mevzilerine karşı top ve büyük kalibreli ateşli silahlarla yoğun bombardıman başlattı" denildi. Açıklamada Azerbaycan'ın insansız hava aracı da kullandığı belirtildi.

Ancak Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ı sınırdaki Daşkesan, Kelbecer ve Laçin ilçeleri yakınlarında "geniş çaplı yıkıcı eylemler" yapmakla suçladı ve ordu mevzilerinin "siper havan topları da dahil olmak üzere ateş altına alındığını" ekledi. Rakam vermeksizin, "(Azerbaycan) askerleri arasında kayıplar var" denildi.

ABD: Çatışmalara son verin

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin Ermenistan'daki "yerleşim yerlerine ve sivil altyapıya yönelik rapor edilen saldırılar" da dahil olmak üzere durumdan "derin endişe" duyduğunu söyleyerek çatışmaya son verilmesi çağrısında bulundu. Blinken yaptığı açıklamada "Uzun zamandır açıkça ifade ettiğimiz gibi, çatışmaya askeri bir çözüm bulunamaz" dedi.

Geçtiğimiz hafta Ermenistan Azerbaycan'ı sınırdaki bir çatışmada bir askerini öldürmekle suçladı. Ağustos ayında Azerbaycan bir askerini kaybettiğini, Karabağ ordusu ise iki askerinin öldüğünü ve çok sayıda askerin de yaralandığını açıklamıştı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında 2020 yılında yaşanan savaşta 6 bin 500'den fazla kişi yaşamını yitirdi Fotoğraf: Sergei Bobylev/TASS/dpa/picture alliance

İki savaş yaşandı

Komşu ülkeler Azerbaycan'ın Ermeni nüfusunun yaşadığı Dağlık Karabağ bölgesi için 1990'larda ve 2020'de iki kez savaştı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında 2020 yılında yaşanan ve 44 gün süren Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle çıkan savaşta 6 bin 500'ten fazla insan hayatını kaybetti. Azerbaycan'ın Türkiye'den de askeri destek aldığı savaş, Rusya'nın arabuluculuğunda sağlanan ateşkesle son bulmuştu. Moskova'nın arabuluculuğunda varılan ateşkes anlaşması sonucunda Azerbaycan, Dağlık Karabağ'da Ermenistan'ın kontrolündeki toprakların önemli bir bölümünü geri alırken Rusya da bölgeye barış gücü konuşlandırmıştı. Ancak bölgede tansiyon devam ediyordu.

Mayıs ve Nisan aylarında Brüksel'de AB arabuluculuğunda yapılan görüşmelerde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan gelecekteki bir barış anlaşması üzerinde görüşmeler yapmayı kabul ettiler.

Dağlık Karabağ'daki etnik Ermeni ayrılıkçılar, 1991 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla Azerbaycan'dan koptu. Bunu takip eden çatışmalar yaklaşık 30 bin kişinin hayatına mal oldu.

AFP, Reuters / SSB, TY