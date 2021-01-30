 Ermenistan Azerbaycan sınırına Rus askeri istiyor | DÜNYA | DW | 22.02.2021

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DÜNYA

Ermenistan Azerbaycan sınırına Rus askeri istiyor

Ermenistan Savunma Bakanı Arutyunyan, ülkedeki Rus askeri üssünün genişletilmesini ve doğuda Azerbaycan sınırına bir Rus birliğin konuşlandırılmasını istediklerini bildirdi.

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Ermenistan Savunma Bakanı Vagarşak Arutyunyan, Ermenistan'daki Rus askeri üssünün genişletilmesini ve Azerbaycan sınırına Rus birliği sevk edilmesini memnuniyetle karşılayacaklarını belirtti.

Arutyunyan, Rus RIA haber ajansına verdiği mülakatta "Ermenistan topraklarındaki Rus askeri üssünün genişletilmesi ve takviyesinin her zaman gündemde bulunduğunu ve Ermeni tarafının buna istekli olduğunu" belirtti. Ermeni Savunma Bakanı, bu yönde somut planlar bulunup bulunmadığı konusunda ise bilgi vermedi.

İki ülke arasındaki savunma antlaşması uyarınca Rusya'nın, Ermenistan'ın Türkiye sınırı yakınındaki Gümrü'de 3 bin Rus askerinin konuşlu olduğu bir askeri üssü bulunuyor.

Gümrü'deki Rus askeri üssü

Gümrü'deki Rus askeri üssü

Ermenistan'da muhalefet, Azerbaycan ana toprakları ile Nahçıvan özerk bölgesi arasında kalan ve güneyde İran'a komşu olan Sünik bölgesine ikinci bir Rus askeri üssü açılmasını talep ediyor.

"Azerbaycan sınırına Rus birliği konusunu görüşüyoruz"

Arutyunyan, RIA'ya verdiği mülakatta konuyla ilgili bir soru üzerine Rusya'nın resmi olarak ikinci bir üs açmasına gerek görmediğini belirtti, ancak  iki ülkenin mevcut Rus üssünden Ermenistan'ın doğusunda Azerbaycan sınırı yakınlarına bir birlik konuşlandırılmasını değerlendirdiklerini kaydetti. Bakan, Rus askerlerinin olası görev yeri ya da görevin kapsamı konusunda ise ayrıntı vermedi.

Reuters haber ajansının bilgi için başvurduğu Rusya Savunma Bakanlığının da konuyla ilgili açıklamada bulunmadığı belirtildi.

Dağlık Karabağ'da altı hafta süren ve Azerbaycan ordusunun galibiyetiyle sona eren savaşta Ermenistan Dağlık Karabağ'da kontrolündeki geniş bölgeleri kaybetmiş, Kasım ayında Rusya'nın arabuluculuğunda imzalanan ateşkes antlaşması uyarınca yaklaşık 2 bin Rus askerinin barış gücü olarak Dağlık Karabağ'da konuşlanması karara bağlanmıştı.

rtr/BK,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

 

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