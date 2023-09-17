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Ermenistan: Azerbaycan ile anlaşma yıl sonuna kadar mümkün

17 Eylül 2023

TASS'ın haberine göre, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Azerbaycan ile barış anlaşmasının yıl sonuna kadar imzalanabileceğini söyledi.

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Azerbaycan ile barış anlaşmasının yıl sonuna kadar mümkün olduğunu söyledi. Fotoğraf: Alexander Patrin/TASS/dpa/picture alliance/dpa

Rus haber ajansı TASS'ın Pazar günü geçtiği habere göre Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bir toplantıda yaptığı açıklamada, Azerbaycan ile bir barış sözleşmesinin sene sonuna kadar mümkün olduğunu ve bu hedefe ulaşmak için Erivan'ın gerekli bütün adımları attığını söyledi. 

Haberde Paşinyan'ın, Ermenistan ile Azerbaycan arasında yıllardır ihtilafa neden olan Dağlık Karabağ ile Ermenistan'ı birbirine bağlayan tek karayolu olan Laçin Koridoru'nun Azerbaycan tarafından kapatılması ve bu sebeple bölgede yaşanan "ciddi insani krizin" barış sürecini etkilediğini söylediği aktarıldı. Paşinyan'ın, "Laçin Koridoru'nun (Azerbaycan tarafından) kapanmasına ve Dağlık Karabağ'daki insani krize çok fazla zaman harcıyoruz. Bu enerji ve zaman, barış anlaşması için harcanmalı" dediği belirtildi.

Habere göre Paşinyan "Ben her zaman bu senenin sonuna kadar bir barış anlaşmasının imzalanmasının mümkün olduğunu düşünüyorum çünkü böyle bir anlaşmayı imzalamak için bir zorunluluğu kabul ettim. Evet, (barış anlaşmasının) imzalanmasının sene sonuna kadar mümkün olduğuna inanıyoruz" dedi.

Laçin Koridoru Temmuz'dan bu yana kapalı

Azerbaycan ve Ermenistan, Sovyetler Birliği'nin çöküşünden bu yana, Dağlık Karabağ konusunda anlaşmazlık yaşıyor. 2020 yılında patlak veren savaş Rusya arabuluculuğunda varılan ateşkes ile sonlandırılmıştı. İmzalanan bu anlaşma kapsamında Ermenistan, kontrolü altındaki toprakların bir kısmından feragat etmek zorunda kalmıştı.

Bölgedeki gerginlik son aylarda, Laçin Koridoru'nun Azerbaycan tarafından, Temmuz ayından bu yana kapalı tutulması nedeniyle yeniden yükselmiş durumda. Ermenistan tarafından aktarılan bilgilere göre, koridorun kapalı tutulması, bölgeye gıda, ilaç, doğal gaz ve yakıt ulaştırılması önünde büyük bir engel teşkil ediyor.

Son olarak hukuken Azerbaycan'a ait olan ama ağırlıklı olarak Ermenilerin yaşadığı Dağlık Karabağ'ın bir bölümünde kontrolü elinde bulunduran yapı yeni cumhurbaşkanını seçti. Seçim Bakü tarafından sert ifadelerle kınandı.

DW,rtr / DÇÜ, JD

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