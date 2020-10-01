 Ermenistan: Ateşkes için görüşmelere hazırız | DÜNYA | DW | 02.10.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Ermenistan: Ateşkes için görüşmelere hazırız

Ermenistan, Dağlık Karabağ’da ateşkes sağlanması için Minsk Grubu dahilinde görüşmelere hazır olduğunu açıkladı. Azerbaycan ise çatışmaların durması için Ermenistan’ın işgali sonlandırması gerektiğini bildirdi.

Ermenistan, Dağlık Karabağ’ın başkenti olan ve Ermenice Stepanakert, Azerice Hankendi olarak bilinen kente Azeri güçler tarafından saldırı düzenlendiğini belirtti

Ermenistan, Dağlık Karabağ’ın başkenti olan ve Ermenice Stepanakert, Azerice Hankendi olarak bilinen kente Azeri güçler tarafından saldırı düzenlendiğini belirtti

Ermenistan, Pazar gününden bu yana çatışmalara sahne olan Dağlık Karabağ’da ateşkes sağlanması için Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Fransa ve Rusya’nın Minsk Grubu kapsamında yaptığı çağrıya olumlu yanıt verirken, Azerbaycan çatışmaların bitmesi için Ermenistan’ın bölgeden çekilmesi gerektiğini ifade etti.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı tarafından Cuma günü yapılan açıklamada, “Azerbaycan’ın saldırısını kararlı bir şekilde püskürtmeye devam edeceğiz. Aynı zamanda, 1994-1995 yıllarında varılan anlaşmaların temelinde bir ateşkes için Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanlarıyla görüşmeye hazırız” denildi. Açıklamada görüşmelerin ancak çatışmalar durduktan sonra başlayabileceği belirtildi.

Azerbaycan ise çatışmaların durması için Ermenistan’ın “işgali sonlandırması” gerektiğini yineledi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in dış ilişkiler danışmanı Hikmet Haciyev yaptığı basın toplantısında, “Eğer Ermenistan gerilimin tırmanmasını durdurmak istiyorsa o zaman sorumluluk Ermenistan’da” dedi. “Ermenistan işgali sonlandırmalı” diyen Haciyev, “Artık yeter” diye konuştu.

Başkente saldırı iddiası

Diğer yandan bölgede Pazar günü başlayan çatışmalar sürüyor. Ermenistan, Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’ın başkentine saldırı düzenlediğini iddia etti. Ermenistan Savunma Bakanlığı sözcüsü Artsrun Hovhannisyan Facebook üzerinden yaptığı açıklamada Azerbaycan’a ait kuvvetlerin Dağlık Karabağ’ın başkenti olan ve Ermenice Stepanakert, Azerice Hankendi olarak bilinen kente saldırı düzenlediğini ve “sivil halk arasında çok fazla yaralanan” olduğunu belirtti. Sözcü açıklamasında bu iddia ile ilgili başka bir bilgi paylaşmadı.

Pazar gününden bu yana devam eden çatışmalarda aralarında 30’dan fazla sivilin olduğu 200’ye yakın kişinin öldüğü belirtiliyor. Ermenistan çatışmalarda 158 askeri personelinin öldüğünü, 13 de sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. Azerbaycan çatışmalarda ne kadar asker kaybettiğini açıklamazken, 19 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.

Uçak düşürme iddiasına yalanlama

Ermenistan Savunma Bakanlığı Cuma günü Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Ermeni kuvvetlere ait hava savunma sistemlerinin Azerbaycan’a ait bir uçak ile bir insansız hava aracını (İHA) vurarak düşürdüğünü belirtti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı ise bu iddiaları reddetti.

Azerbaycan toprakları içinde yer alan Dağlık Karabağ, Ermenistan’a bağlı kuvvetler tarafından kontrol ediliyor.

AFP,rtr,dpa/DÇÜ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Erdoğan’dan AYM ve idam önerilerine destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli’nin AYM’nin yeniden yapılandırılması ve idamla ilgili önerilerine destek verdi. Erdoğan Dağlık Karabağ konusunda da Minsk Grubu’nun ateşkes çabalarını geri çevirdi.  

Putin ve Macron'dan Dağlık Karabağ çağrısı: Çatışmaları durdurun

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Dağlık Karabağ'daki çatışmaların sonlandırılması çağrısında bulundu.  

Rusya: Suriye ve Libya'dan "yabancı teröristler" Karabağ'da

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan ile Ermeni milisler arasında Dağlık Karabağ'daki çatışmalara Suriye ve Libya'dan paralı askerlerin taşındığını açıkladı.  

Ermenistan uçağıyla ilgili yeni iddialar

Ermenistan, Türkiye tarafından düşürüldüğünü iddia ettiği savaş uçağına ait enkaz görüntüleri yayınladı. Bakü uçağın vurulmadığını, dağa çakıldığını iddia ederken Ankara'dan da yine yalanlama geldi.  

Benzer içerik

Frankreich Normany Four-Gipfel in Paris | Wladimir Putin und Emmanuel Macron

Putin ve Macron'dan Dağlık Karabağ çağrısı: Çatışmaları durdurun 01.10.2020

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Dağlık Karabağ'daki çatışmaların sonlandırılması çağrısında bulundu.

Aserbaidschan Konflikt um Berg-Karabach

Dağlık Karabağ için BM devrede 28.09.2020

BM, Dağlık Karabağ için devreye girdi. Genel Sekreter Guterres taraflarla görüşürken Güvenlik Konseyi acil oturuma hazırlanıyor. Ermenistan'daki Apostolik Kilisesi ise "vatanı savunma" çağrısı yaptı.

Symbolbild | Tageszeitung

Dağlık Karabağ: Diplomasideki başarısızlığın bedeli 29.09.2020

Dağlık Karabağ krizi ile savaşın eşiğine gelen Ermenistan ile Azerbaycan'ın durumu Avrupa gazetelerinde geniş bir yer buluyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Dünyadan Trump çiftine geçmiş olsun mesajları

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'a geçmiş olsun mesajları yağıyor. Trump'ın virüse yakalanması seçim yarışının nasıl devam edeceğini de tartışmaya açtı.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Seyahat kısıtlamalarınn en çok etkilediği havayolu ulaşımında hangi şirket ne durumda?  