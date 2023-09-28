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Ermenilerin yarıdan fazlası Dağlık Karabağ'ı terk etti

28 Eylül 2023

Azerbaycan’ın operasyonu sonrasında Dağlık Karabağ’ı terk eden Ermenilerin sayısı 65 bini aştı. Bölgede operasyon öncesinde 120 bin Ermeni yaşıyordu.

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Armenien Geflüchtete Bergkarabakh Aserbaidschan
Fotoğraf: ALAIN JOCARD/AFP/Getty Images

Azerbaycan'ın perasyonu sonrasında Dağlık Karabağ'ı terk eden Ermenilerin sayısı artmaya devam ediyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın sözcüsü, Dağlık Karabağ'ı terk eden Ermenilerin sayısını 65 bin 36 olarak açıkladı. Dağlık Karabağ'da operasyon öncesinde yaşayan Ermenilerin sayısı yaklaşık 120 bin olarak ifade ediliyor.

Ruben Vardanyan
Ruben VardanyanFotoğraf: picture-alliance/dpa/V. Astapkovich

Vardanyan gözaltına alındı

Dağlık Karabağ'daki uluslararası kamuoyunda tanınmayan ayrılıkçı hükümetin eski lideri ise Ermenistan'a geçmek isterken Azerbaycan güçlerince yakalandı. Ayrılıkçı Artsakh Cumhuriyeti'ne Kasım 2022-Şubat 2023 tarihleri arasında başkanlık eden milyarder bankacı Ruben Vardanyan'ın gözaltına alındığını eşi Veronika Zonabend duyurdu. Telegram üzerinden bir açıklama yapan Zonabend, eşinin dün Karabağ'daki diğer Ermenilerle birlikte Ermenistan'a geçmek isterken gözaltına alındığını söyledi.

Azerbaycan sınır muhafaza birimi de konuyla ilgili açıklamasında Vardanyan'ın başkent Bakü'ye gönderildiğini ve devlet kurumlarına teslim edildiğini açıkladı. Vardanyan hakkında yasadışı yollardan Azerbaycan sınırını geçmek ve terörizmi finanse etmek gibi çeşitli suçlamalardan dava açılacağı öğrenildi.

Forbes dergisi 2021 yılında Ruben Vardanyan'ın servetinin 1 milyar dolar olduğunu yazmıştı.

Reuters / EC, CÖ

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