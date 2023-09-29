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Ermenilerin yüzde 70'i Dağlık Karabağ'dan ayrıldı

29 Eylül 2023

Azerbaycan operasyonu sonrası Dağlık Karabağ'dan Ermenistan'a geçen Ermenilerin sayısı 85 bine yaklaştı. Operasyondan önce bölgede yaklaşık 120 bin Ermeni yaşıyordu.

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Fotoğraf: Vasily Krestyaninov/AP/picture alliance

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesine düzenlediği askeri operasyonun ardından bu bölgeden Ermenistan'a geçen Ermenilerin sayısı giderek artıyor. Rus ajansı RIA'nın haberine göre, Ermenistan hükümeti bu sayının 84 bin 700'ü geçtiğini duyurdu.

Dağlık Karabağ'da geçen haftaki Azerbaycan operasyonu öncesi yaklaşık 120 bin Ermeni yaşıyordu.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan geçen hafta Dağlık Karabağ'daki Ermenilerin evlerinde kalmalarının daha iyi olacağını, ancak her ihtimale karşı 40 bin ailelik yer hazırladıklarını açıklamıştı.

Dün ise Azerbaycan'ı "etnik temizlikle" suçlayan Paşinyan, "önümüzdeki günlerde" Dağlık Karabağ'da hiç Ermeni kalmamasını beklediğini söyledi.

Armenien I Kornidzor, der ersten Anlaufstelle für geflüchtete aus Berg-Karabach
Fotoğraf: Alexander Patrin/TASS/picture alliance

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından "Paşinyan pekâlâ biliyor ki Karabağ'ın Ermeni sakinleri bölgeden kendi isteğiyle ayrılıyor" yanıtı geldi.

Rusya'dan açıklama

Konuyla ilgili ihtiyatlı bir duruş sergileyen Moskova da toplu göç nedeniyle Bakü'ye yönelik herhangi bir suçlamada bulunmadı. Kremin Sözcüsü Dimitri Peskov, "Bu durumdan kimin suçlu olduğunu söylemek zor. Bu tip eylemler için doğrudan bir sebep yok" açıklamasında bulundu.

Taraflar arasındaki gerginliğin uzun yıllara dayandığı bölge daha önce de çatışmalar nedeniyle toplu göç ve yerinden edilmelere sahne olmuştu.

Ermeni güçlerin 1994'te Dağlık Karabağ ve çevresinde kontrolü ele geçirmesinin ardından mülteci örgütlerinin tahminine göre bölgeden yaklaşık 900 bin kişi Azerbaycan'a, 300 bin kişi de Ermenistan'a kaçtı.

Birleşmiş Milletler'e göre, 2020 yılında Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki topraklarının bir kısmını geri aldığı savaşta ise 90 bin kişi Ermenistan'a, 40 bin kişi de Azerbaycan'a geçti.

Azerbaycan, geçen hafta Dağlık Karabağ'ın kontrolünü Ermenilerden tamamen geri almak için bu bölgedeki ayrılıkçı güçlere karşı askeri operasyon düzenlemişti. Çatışmalar, taraflar arasında Rusya'nın arabuluculuğunda sağlanan ateşkesle sonlanırken Dağlık Karabağ'daki Ermeni güçler de varılan anlaşma uyarınca silah bırakmaya başlamıştı.Bakü, başarıyla tamamlandığını duyurduğu bu operasyonun ardından Dağlık Karabağ'daki Ermenilerin haklarının güvence altına alınacağını ve bölgenin entegre edileceğini açıklamıştı.

Kendini "Artsakh Cumhuriyeti" olarak adlandıran ayrılıkçı yönetimin lideri Samvel Şehrimanyan da dün imzaladığı kararnameyle "tüm devlet kurumlarının yıl sonuna kadar feshedileceğini" bildirerek "Artsakh Cumhuriyetinin varlığının 1 Ocak 2024 itibarıyla son bulacağını" duyurmuştu.

DW,rtr,AP,AFP/CÖ,EC

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