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Erkin Koray hayatını kaybetti

1 saat önce

Türk Rock müziğinin efsanevi ismi Erkin Koray, 82 yaşında hayatını kaybetti.

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Türkei Musiker Erkin Koray
Fotoğraf: Mary Evans/IMAGO

Ünlü müzisyen Erkin Koray 82 yaşında hayatını kaybetti. 

Türk Rock müziğinin efsanevi isminin uzun süredir yaşadığı Kanada’nın Toronto kentinde hastaneye kaldırıldığı bildirilmişti. 

Türkçe Rock müziğinin en özgün isimlerindendi

1941 yılında İstanbul’da doğan Koray, annesinin piyano öğretmeni olması nedeniyle müzikle iç içe büyüdü. Lise yıllarında kurduğu amatör grupla gitar çalmaya başlayan müzisyen,1960'lı yıllarda ilk 45'likleriyle adını duyurmaya başladı. 1970’lere gelindiğindeyse kendine has stili, şarkı sözleri ve müziğiyle Türk rock tarihinin en özgün isimlerinden biri olarak hafızalara kazınmıştı. 

Sanatçı; Anadolu rock, psychedelic rock ve progresif rocktan esintiler taşıyan özgün eserlere imza attı. Erkin'in "Şaşkın", ''Fesuphanallah'', "Arap Saçı", "Yalnızlar Rıhtımı", gibi pek çok eseri başka müzisyenler tarafından yeniden yorumlandı.

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DW/SÖ,BÖ

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