Erkan Baş: Türkiye'de üçüncü bir ittifaka ihtiyaç var

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, partisinin "Cumhur İttifakının tam karşısında, ezilenlerin emekçilerin kadınların, toplumsal mücadelenin temsilcisi olmaya" çalıştığını söyledi. Millet İttifakı ile ortak olmayan birçok konunun bulunduğunu belirten Baş, "Ama görünen şu; Türkiye'nin bir üçüncü ittifaka ihtiyaç var" şeklinde konuştu.

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Elmas Topcu

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