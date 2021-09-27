 Erkan Baş: Türkiye′de üçüncü bir ittifaka ihtiyaç var | GÜNDEM | DW | 15.10.2021

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GÜNDEM

Erkan Baş: Türkiye'de üçüncü bir ittifaka ihtiyaç var

DW Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, "Türkiye'nin üçüncü bir ittifaka ihtiyacı" olduğunu söyledi.

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TİP Genel Başkanı Erkan Baş, partisinin "Cumhur İttifakının tam karşısında, ezilenlerin emekçilerin kadınların, toplumsal mücadelenin temsilcisi olmaya" çalıştığını söyledi. Millet İttifakı ile ortak olmayan birçok konunun bulunduğunu belirten Baş, "Ama görünen şu; Türkiye'nin bir üçüncü ittifaka ihtiyaç var" şeklinde konuştu.

Ayrıntıları videoda izleyebilirsiniz!

Elmas Topcu

© Deutsche Welle Türkçe

 

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