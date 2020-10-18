Erivan'dan Türkiye'nin arabuluculuğuna itiraz

Rus haber ajansı Interfax'a konuşan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ'daki krizin çözümü için yürütülen müzakerelere Türkiye'nin arabulucu olarak katılmasına karşı olduğunu söyleyerek "Bu garip bir pozisyon olur" dedi.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) bünyesindeki Minsk Grubu'nun müzakerelere var olan formatıyla devam etmesi gerektiğini söyleyen Paşinyan, Moskova'daki ortak açıklamada da bu konuda anlaşma sağlandığını ifade etti. Paşinyan, "Ancak Azerbaycan, her seferinde pozisyonunu değiştiriyor" ifadesini kullandı.

AGİT bünyesinde Dağlık Karabağ krizinin çözümü için 1992 yılında oluşturulan Minsk Grubu'nda ABD, Rusya ve Fransa bulunuyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'nin arabuluculuk girişimlerine aktif olarak dahil edilmesini istiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün Dağlık Karabağ kriziyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Rusya ne kadar çözüm için barış için yer almayı düşünüyorsa, Türkiye'nin de en az Rusya kadar barış için yer alma hakkı olduğuna inanıyorum" diyerek, kulağına Rusya'dan da bu konuda olumsuz bir yaklaşım gelmediğini vurguladı.

Çatışmalar devam ediyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün yaptığı açıklamaya göre Dağlık Karabağ'da Azerilerle Ermeniler arasındaki çatışmalarda şu ana da 5 bine yakın kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler arasında çok sayıda sivil de var.

Eylül ayında çatışmaların başlamasından sonra Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki ilk diplomatik temas 9 Ekim Cuma günü, Kremlin'in girişimiyle Moskova'da gerçekleşmiş, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un arabuluculuk yaptığı görüşmede Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ve Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov bir araya gelmişti. Moskova'daki bu buluşmada ateşkes konusunda anlaşma sağlanmış olsa da bölgedeki çatışmalar devam ediyor.

dpa,DW / HS,ET

© Deutsche Welle Türkçe