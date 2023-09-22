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Erivan'dan Karabağ'daki Ermeniler için tahliye hazırlığı

22 Eylül 2023

Ermenistan, Azerbaycan operasyonu sonrası Dağlık Karabağ'daki Ermenilerin olası tahliyesi için hazırlık yaptı. Başbakan Paşinyan, 40 bin ailelik yer hazırlandığını açıkladı.

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Fotoğraf: Russian Defence Ministry/TASS/IMAGO

Erivan, Azerbaycan'ın askeri operasyon düzenlediği Dağlık Karabağ'daki Ermenilerin olası tahliyesi için hazırlık yaptı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Karabağ'daki Ermenilerin evlerinde kalmalarının daha iyi olacağını, ancak her ihtimale karşı 40 bin ailelik yer hazırladıklarını açıkladı.

Paşinyan, "Elimizden geleni yapmalıyız ki soydaşlarımız, Dağlık Karabağ sakinleri evlerinde korkmadan, güvenli ve onurlu bir şekilde yaşayabilme şansına sahip olsunlar" dedi.

Kabine toplantısında konuşan Paşinyan, "Durum kötüye giderse, bu sorun hepimizin gündeminde olacak" ifadesini kullandı.

Azerbaycan, Dağlık Karabağ'da Salı günü başlattığını duyurduğu "terörle mücadele operasyonunu" taraflar arasında Çarşamba günü Rusya'nın arabuluculuğunda varılan ateşkesin ardından dün başarıyla tamamladığını açıklamıştı. Varılan uzlaşma, bölgedeki ayrılıkçı Ermeni güçlerin silahlarını bırakmalarını ve Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan'a entegre edilmesini öngörüyordu.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan
Ermenistan Başbakanı Nikol PaşinyanFotoğraf: Tigran Mehrabyan/PAN Photo/REUTERS

Dağlık Karabağ'da yaklaşık 120 bin Ermeni yaşıyor. Operasyonun tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada Bakü'nün Karabağ'daki Ermenilerle hiçbir sorunu olmadığını belirterek "Onlar bizim vatandaşımız" diyenAzerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ nüfusunu entegre etmek ve bölgeyi "cennete" çevirmek istediklerini söylemişti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev de Karabağ Ermenilerinden silahlarını bırakanlar için af çıkarmayı düşündüklerini açıklamıştı.Dağlık Karabağ'daki bazı silahlı gruplar ise direnişi sürdüreceklerini duyurmuştu.

Erivan'da Paşinyan hükümetine tepki

Ermenistan'ın başkenti Erivan bugün de Azerbaycan'ın Karabağ operasyonuna tepkisiz kalmakla eleştirdikleri liderlerini protesto eden vatandaşların gösterilerine sahne oldu.

Gösterilerin dördüncü gününde yüzlerce protestocu Erivan'da bazı caddeleri trafiğe kapattı. Muhalefet liderleri de Başbakan Paşinyan'ın parlamento tarafından görevden alınması için girişimde bulunmayı planlıyor.

Erivan'da Salı günkü protestoda göstericiler Başbakan Paşinyan'ı istifaya çağırmıştı.
Erivan'da Salı günkü protestoda göstericiler Başbakan Paşinyan'ı istifaya çağırmıştı.Fotoğraf: SNA/IMAGO

AB'den maddi yardım

Avrupa Birliği ise Dağlık Karabağ'daki çatışmalardan etkilenenlere yönelik insani yardım için 500 bin euro destekte bulunacağını duyurdu.

Avrupa Komisyonu'nun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lenarcic, Dağlık Karabağ'daki çatışmaların şiddetlenmesinin siviller için "ciddi sonuçlar" doğurduğunu belirtti.

AB'nin varılan ateşkesi memnuniyetle karşıladığını söyleyen Lenarcic, insani yardım örgütlerinin "hiçbir engelle karşılaşmadan ve acilen" bölgeye erişiminin sağlanması için tüm taraflara çağrıda bulundu. Lenarcic, "İnsani yardım çalışanlarının ihtiyaç sahibi insanlara acil yardımı ulaştırabileceklerinden emin olmalıyız" dedi.

Avrupa Komisyonu, söz konusu maddi yardımın, temel ihtiyaç, barınak ve psikolojik destek sağlanması için kullanılacağını duyurdu. Komisyon, Dağlık Karabağ krizi için bu yıl içerisinde daha önce de 1,17 milyon euro tahsis edildiğini hatırlattı.

DW,dpa,rtr,AFP/CÖ,EC

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