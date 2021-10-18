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Erivan

Erivan, Ermenistan'ın başkenti. Nüfusu 1 milyon 200 bindir.

DW Türkçe'nin Erivan ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

Smoke rises as targets are hit by shelling during the fighting over the breakaway region of Nagorno-Karabakh near the city of Terter, Azerbaijan October 23, 2020. REUTERS/Umit Bektas

Azerbaycan Dağlık Karabağ'daki mayın haritalarını istiyor 18.10.2021

Uluslararası Adalet Divanı'ndaki davada Azerbaycan, Dağlık Karabağ savaşında geri aldığı topraklardaki mayınların yerlerini gösteren haritaları Ermenistan'dan alabilmek için talepte bulundu.

Erivan'ın en yaşlı taksi şoförü ile kentte bir tur 15.09.2021

Yuri Danielyan, 86 yaşında Ermenistan'ın başkenti Erivan'ın sokaklarını beyaz Mercedes'i ile turluyor. Her gün bembeyaz gömleğini giyip bembayaz Mercedes'i içinde Stalin zamanından günümüze hikayeleri ile yolcuları eğlendiriyor. Onun taksiciliğe de büyük bir saygısı var. Ona göre bir taksicinin aracı her zaman temiz olmalı, bir taksici traşsız yola çıkmamalı ve asla sakız çiğnememeli.

Armenia's Prime Minister Nikol Pashinyan speaks at a joint press conference with European Council President Charles Michel in Yerevan on July 17, 2021. (Photo by Karen MINASYAN / AFP) (Photo by KAREN MINASYAN/AFP via Getty Images)

Ermenistan'dan Türkiye ile görüşmeye yeşil ışık 08.09.2021

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Türkiye ile ilişkileri düzeltmek için görüşmeye hazır olduklarını söyledi. Paşinyan, Erdoğan'ın geçen ayki açıklamalarını "fırsat" olarak gördüklerini belirtti.
This photo taken from a video released by Azerbaijan's Defense Ministry on Wednesday, Nov. 25, 2020, shows Azerbaijan's army soldiers sitting atop of their military vehicle o a road in Kalbajar region of Azerbaijan. The Kalbajar district bordering Armenia, which houses one of the two roads linking Nagorno-Karabakh and the neighbouring country and has strategic significance for Armenians and Azeris, is due to be handed over to Azerbaijan according to a Russia-brokered cease-fire agreement between two countries in the long-running conflict over the separatist territory. (Azerbaijan's Defense Ministry via AP)

Ermenistan: "Azerbaycan savaş suçu işledi" 19.03.2021

İnsan Hakları İzleme örgütünün Azerbaycan'ın Ermeni askerlere yönelik "savaş suçu" işlediği iddialarının ardından, Erivan da Bakü'yü "savaş suçu" işlemekle suçladı.

YEREVAN, ARMENIA - MARCH 01: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - PRIME MINISTRY OF ARMENIA / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Prime Minister of Armenia Nikol Pashinyan attends Security Council meeting in Yerevan, Armenia on March 01, 2021. Prime Ministry of Armenia/Handout / Anadolu Agency

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan erken seçim açıklaması 01.03.2021

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, muhalefetin belli koşulları kabul etmesi hâlinde erken seçim düzenlemeye hazır olduğunu açıkladı. Paşinyan'ın istifasını isteyen protestocular Erivan'daki bir hükümet binasını basmıştı.

Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan greets his supporters during a gathering in the centre of Yerevan, Armenia February 25, 2021. Pashinyan warned of an attempted military coup against him after the army demanded he and his government resign. Hayk Baghdasaryan/Photolure via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY

Paşinyan’dan orduya: Kendi işinizi yapın 25.02.2021

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, istifasını isteyen orduya "görevini yap ve ülkeyi savun" yanıtını verdi. Savunma Bakanlığı da ordunun siyasete alet edilmesinin "kabul edilemez" olduğunu açıkladı.

13.11.2020 *** TOPSHOT - A Russian peacekeeper shouts No pictures ! at a checkpoint outside the city of Stepanakert on November 13, 2020, during a ceasefire in the military conflict between Armenia and Azerbaijan over the breakaway region of Nagorno-Karabakh. - Russian began deploying 2,000 peacekeepers to Nagorno-Karabakh on November 10 after Armenia and Azerbaijan agreed a peace deal to end weeks of fierce fighting over the disputed region. The Moscow-brokered agreement came after a string of Azerbaijani victories in its fight to retake the ethnic Armenian enclave. It sparked celebrations in Azerbaijan but fury in Armenia, where protesters took to the streets to denounce their leaders for losses in the territory, which broke from Azerbaijan's control during a war in the early 1990s. (Photo by Alexander NEMENOV / AFP)

Ermenistan ve Azerbaycan asker cenazelerini değişti 14.11.2020

Rusya'nın öncülüğünde Dağlık Karabağ'daki çatışmaların sona erdirilmesine yönelik anlaşmanın imzalanmasının ardından, Bakü ve Erivan bugün asker cezanelerinin takasını gerçekleştirdi.
Service members of the Russian peacekeeping troops stand next to a tank near the border with Armenia, following the signing of a deal to end the military conflict between Azerbaijan and ethnic Armenian forces, in the region of Nagorno-Karabakh, November 10, 2020. REUTERS/Francesco Brembati

Karabağ ateşkesi: Zafer mi, tuzak mı? 12.11.2020

Azerbaycan ve Ermenistan arasında 44 gün süren savaşın sonunda, bölgede askeri ve stratejik hakimiyetini pekiştiren Rusya oldu. Dağlık Karabağ ihtilafının siyasi çözümü başka bir bahara kalmış gözüküyor.

Armenien Proteste gegen den Ministerpräsident Nikol Paschinjan. Teilnehmer der Protestaktion und Polizisten. Foto: DW-Korrespondent in Eriwan Aschot Gazazyan

Ermenistan'da binlerce kişi Dağlık Karabağ anlaşmasını protesto etti 11.11.2020

Ermenistan’da Dağlık Karabağ için ilan edilen ateşkes anlaşmasını protesto eden binlerce kişi, Başbakan Nikol Paşinyan’a istifa çağrısı yaptı. Polis göstericilere müdahale etti.

DW Haber - 23.10.2020 23.10.2020

Vaka sayılarının yüzde 40'ının bulunduğu İstanbul'da korona krizi nasıl yönetiliyor? AKPM'den "Türkiye muhaliflere baskıyı durdurmalı" çağrısı geldi. DW Haber'e konuşan Alman bakan Michael Roth, "Türkiye sadece bir cumhurbaşkanı değil" dedi. Bakü ve Erivan, Almanya'ya çağrıda bulundu.
24.08.2018, Armenien, Eriwan: Nikol Paschinjan, Ministerpräsident von Armenien, spricht bei einer Pressekonferenz neben Bundeskanzlerin Merkel (nicht im Bild). Die Bundeskanzlerin besucht bis zum 25.08.2018 die ehemaligen Sowjetrepubliken Georgien, Armenien und Aserbaidschan. Foto: Kay Nietfeld/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Erivan'dan Türkiye'nin arabuluculuğuna itiraz 23.10.2020

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ'la ilgili yürütülen müzakerelere Türkiye'nin arabulucu olarak katılmasına karşı olduğunu söyledi.

In this photo released by Russian Foreign Ministry Press Service, Russian Foreign Minister Sergei Lavrov, centre, Armenia's Foreign Minister Zohrab Mnatsakanyan, right, and Azerbaijan's Foreign Minister Jeyhun Bayramov seen during their meeting in Moscow, Russia, Friday, Oct. 9, 2020. Russia is moving to stop the worst escalation of fighting in the separatist region of Nagorno-Karabakh in more than a quarter-century by hosting cease-fire talks on Friday. Russian President Vladimir Putin issued a statement calling for a break in the fighting between the Armenian and Azerbaijani forces that have raged for nearly two weeks. (Russian Foreign Ministry Press Service via AP) |

Bakü ile Erivan'dan karşılıklı ateşkesi bozma suçlaması 10.10.2020

Azerbaycan ve Ermenistan'ın Moskova’da mutabık kaldığı üzere ateşkes devreye girdi. Ancak iki taraftan da ateşkesten hemen önce saldırıların devam ettiğine yönelik haberler geliyor.

08.10.2020, ---, Schuscha: Die Ghasantschezoz-Kathedrale liegt in Schutt und Asche, nachdem sie von aserbaidschanischer Artillerie getroffen wurde. Die Kämpfe zwischen armenischen und aserbaidschanischen Streitkräften um das separatistische Gebiet Berg-Karabach gehen unter gegenseitiger Beschuldigung weiter. Foto: David Ghahramanyan/NKR InfoCenter PAN Photo/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Erivan: Dağlık Karabağ'da katedral vuruldu 08.10.2020

Dağlık Karabağ'da çatışmalar devam ederken Ermenistan, Şuşi kentindeki tarihi katedralin vurulduğunu açıkladı. Azerbaycan da tarihi kilisenin vurulmasından sorumlu olduğu suçlamasını geri çevirdi.

11.02.2020, Frankreich, Straßburg: 6161791 11.02.2020 European Parliament President David Sassoli, center, chairs a session on the future partnership with the UK following Brexit, at the European Parliament in Strasbourg, France. Alexey Vitvitsky / Sputnik Foto: Alexey Vitvitsky/Sputnik/dpa |

AP'den Ankara'ya sert mesajlar 07.10.2020

AP'de Ermenistan ile Azerbaycan arasında Dağlık Karabağ nedeniyle yaşanan çatışmalar ele alındı. Türkiye'nin bölgeye Suriyeli paralı milisler ve silah yolladığı iddialarının gündeme geldiği oturumdan sert mesajlar çıktı.
AZERBAIJAN - SEPTEMBER 29: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - AZERBAIJAN MINISTRY OF DEFENCE / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) The image shared by Azerbaijan Defence Ministry shows Azerbaijani army launches a counter fire, on September 29, 2020. Azerbaijani Defense Ministry stated that clashes continue throughout the night at the Armenia-Azerbaijan frontline. Azerbaijan Defence Ministry / Handout / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Dağlık Karabağ’da çatışmalar şiddetleniyor 03.10.2020

Bakü ve Erivan karşı tarafın saldırıya geçtiğini duyuran resmi açıklamalarda bulundu. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ise Türkiye’nin bölgeye Suriyeli savaşçı gönderdiği iddiasının doğru olmadığını umduğunu söyledi.

29.03.2019 VIENNA, AUSTRIA - MARCH 29: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - AZERBAIJANI PRESIDENCY / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Azerbaijani President Ilham Aliyev (L) meets with Prime Minister of Armenia Nikol Pashinyan (R) in Vienna, Austria on March 29, 2019. Azerbaijani Presidency / Handout / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Bakü ve Erivan'dan müzakere çağrılarına ret 29.09.2020

Azerbaycan lideri Aliyev, Erivan'la Dağlık Karabağ konusunda masaya oturulması ihtimali bulunmadığını söyledi. Ermenistan Başbakanı Paşinyan da mevcut atmosferin görüşmelere başlanması için uygun olmadığını belirtti.
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