Erivan'ın en yaşlı taksi şoförü ile kentte bir tur

Yuri Danielyan, 86 yaşında Ermenistan'ın başkenti Erivan'ın sokaklarını beyaz Mercedes'i ile turluyor. Her gün bembeyaz gömleğini giyip bembayaz Mercedes'i içinde Stalin zamanından günümüze hikayeleri ile yolcuları eğlendiriyor. Onun taksiciliğe de büyük bir saygısı var. Ona göre bir taksicinin aracı her zaman temiz olmalı, bir taksici traşsız yola çıkmamalı ve asla sakız çiğnememeli.