Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.
Erivan, Ermenistan'ın başkenti. Nüfusu 1 milyon 200 bindir.
DW Türkçe'nin Erivan ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.
Yuri Danielyan, 86 yaşında Ermenistan'ın başkenti Erivan'ın sokaklarını beyaz Mercedes'i ile turluyor. Her gün bembeyaz gömleğini giyip bembayaz Mercedes'i içinde Stalin zamanından günümüze hikayeleri ile yolcuları eğlendiriyor. Onun taksiciliğe de büyük bir saygısı var. Ona göre bir taksicinin aracı her zaman temiz olmalı, bir taksici traşsız yola çıkmamalı ve asla sakız çiğnememeli.
Vaka sayılarının yüzde 40'ının bulunduğu İstanbul'da korona krizi nasıl yönetiliyor? AKPM'den "Türkiye muhaliflere baskıyı durdurmalı" çağrısı geldi. DW Haber'e konuşan Alman bakan Michael Roth, "Türkiye sadece bir cumhurbaşkanı değil" dedi. Bakü ve Erivan, Almanya'ya çağrıda bulundu.