Erivan: Dağlık Karabağ'da katedral vuruldu

Ermeni hükümeti, resmi Facebook sayfasından Dağlık Karabağ'daki Şuşi kentinde bulunan 19'uncu yüzyıldan kalma bir katedralin vurulduğunu gösteren fotoğraflar yayınladı. Fransız haber ajansı AFP'nin haberine göre Erivan'daki hükümet, katedralin vurulmasından Azerbaycan güçlerini sorumlu tuttu. Şuşi kentine düzenlenen saldırıda bir Rus, bir Ermeni gazetecinin de yaralandığı belirtildi.

Ancak Azerbaycan, kilisenin vurulmasından sorumlu olduğu suçlamasını geri çevirdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Bu olayın Azerbaycan ordusunun askeri eylemleriyle bir ilgisi olmadığı" belirtildi. Bakanlık, Azeri ordusunun tarihi, kültürel ve özellikle de dini yapı ve anıtları hedef almadığı vurgulandı.

Çatışmalar İran sınırında da yoğunlaştı

Ermenistan ve Azerbaycan güçleri arasındaki çatışmaların İran sınırı yakınlarında da yoğunlaşmaya başladığı bildiriliyor. Bölgede Suriye ve Libya'dan Türkiye tarafından desteklenen milislerin de çatışmalara katıldığı iddia ediliyor.

27 Eylül'den bu yana Dağlık Karabağ'da alevlenen çatışmalar nedeniyle taraflar birbirini suçluyor. Çatışmalarda şimdiye kadar kaç kişinin öldüğü ve kaç kişinin kaçmak zorunda olduğu kesin olarak bilinmiyor. Ermenistan çarşambadan Perşembe gününe dek 30 askerinin daha öldüğünü duyurdu. Böylece ölen askerlerin sayısının 350'ye yükseldiği bildirildi. Azerbaycan ise şimdiye dek kayıplar konusunda açıklama yapmadı. Dağlık Karabağ nedeniyle başlayan çatışmalarda Eylül sonundan bu yana en az 31 sivilin yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

Dağlık Karabağ'da çatışmalar yüzünden çok sayıda sivilin evi zarar gördü

Minsk Grubu ateşkes için harekete geçti

Öte yandan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) bünyesinde Rusya, ABD ve Fransa'nın içinde bulunduğu Minsk Grubu da ateşkes sağlanması için harekete geçti.

İsviçre'nin Cenevre kentinde bugün düzenlenen Minsk Grubu'nun toplantısına Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhen Bayramov'un da katılması bekleniyordu. Minsk Grubu, 12 Ekim Pazartesi günü de Moskova'da toplanacak. Bu toplantıya da Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan'ın katılması bekleniyor.

dpa,AFP/HS,HT

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