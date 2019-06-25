Ergenekon davasında karar açıklandı

Yargıtay'ın bozma kararının ardından görülen Ergenekon davasında nihai karar açıklandı. İstanbul 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 235 sanıklı davada, "Ergenekon örgütünü kurma" ve "yönetme" suçundan tüm sanıklara beraat etti.

Davanın tutuklu sanığı Alparslan Arslan'a "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken, diğer sanıklar Osman Yıldırım, Erhan Timuroğlu ve İsmail Sağır da müebbet hapis cezasına mahkum edildi.

Ergenekon Davası'nın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 16'ıncı Ceza Dairesi, İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını esas ve usul yönünden bozmuştu. Yargıtay, Ergenekon terör örgütünün varlığına dair somut delil ortaya konulamaması gerekçe göstermişti.

Dava sürecinde neler yaşandı?

Ergenekon davasına giden süreç, 2007'de İstanbul'da bir gecekonduda ele geçirilen el bombalarına ilişkin soruşturma ile başladı. Davada ilk iddianameyi hazırlayan isimler arasında Gülen yapılanmasına destek verdiği gerekçesiyle meslekten ihraç edilen savcı Zekeriya Öz de vardı.

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İlk duruşması 2008'de yapılan Ergenekon davasında aralarında emekli orgeneraller İlker Başbuğ, Şener Eruygur, Hurşit Tolon, Hasan Iğsız, emekli tuğgeneraller Veli Küçük, Levent Ersöz, yazar Yalçın Küçük, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, gazeteci Tuncay Özkan, CHP İzmir eski milletvekili Mustafa Balbay, Prof Dr. Mehmet Haberal'ın da aralarında olduğu 230'dan fazla kişi yargılandı. Bazı sanıklar, dava sürecinde hayatını kaybetti.

DHA/ÖA,JD

©Deutsche Welle Türkçe