Eren Erdem tahliye edildi

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi Üyesi ve eski milletvekili Eren Erdem tahliye oldu. CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Eren Erdem'in cezaevi çıkışında "Cezaevine bir siyasi rehine olarak alındım. CHP'li girdim CHP'li olarak da çıktım. Bundan sonra da hak, hukuk, adalet ve demokrasi mücadelesine devam edeceğim. Tüm dostlara selam..." dediğini aktardı.

Cezaevinin çıkışında ailesi ve partililer tarafından karşılanan Erdem daha sonra CHP Silivri İlçe Başkanlığı'na geçti:

Daha önce "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan Eren Erdem’in avukatları, yeni yargı paketinin yürürlüğe girmesinin ardından İstinaf Mahkemesi'ne tahliye başvurusunda bulunmuş ve bu başvuruyu değerlendiren İstanbul 3. Adliye Mahkemesi'nin 3. Ceza Dairesi, Erdem'in 489 günlük tutukluluk süresini göz önünde bulundurarak tahliye kararı vermişti.

DHA,DW / ET,BK

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