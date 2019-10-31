 Eren Erdem: Haziran′da erken seçim bekliyorum | TÜRKİYE | DW | 13.11.2019

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TÜRKİYE

Eren Erdem: Haziran'da erken seçim bekliyorum

Nevşin Mengü ile Bire Bir'e konuk olan CHP'li Eren Erdem Haziran'da erken seçime gidilmesini beklediğini söyledi. 400 günden fazla hapiste kalan Erdem CHP'ye kırgın olmadığını da belirtti.

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Eren Erdem: Haziran'da erken seçim bekliyorum

CHP'nin Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem, 489 gün süren tutukluluk sonrası tahliye olmasının ardından Nevşin Mengü ile Bire Bir'e konuk oldu.

Ekim sonunda tahliye olan Eren Erdem, hakkındaki dosyadan yeniden tutuklanma ihtimaline ilişkin, "Türkiye'deki hukuk şartlarında her şey mümkün" değerlendirmesini yaptı. Yargının içerisindeki dinamikleri anlamanın güç olduğuna dikkat çeken Erdem, tutuklanmasına ilişkin "CHP'yi kriminalize etmeye çalışıyorlar. CHP'ye yönelik bir hamleydi. O an en uygun kişi bendim" dedi. IŞİD konusunun en fazla üstüne giden isimlerden biri olduğunu söyleyen Erdem, "Biz biraz fazla yara deştik" değerlendirmesini yaptı.

Bazı ağır ceza mahkemelerinin elden geçmesi gerektiğini savunan Erdem, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e de çağrıda bulundu. Erdem, en az beş davası Yargıtay'da bozulan yerel mahkemelerde heyetin dağıtılması gerektiğini söyledi.

"CHP'ye kırgın değilim"

CHP'ye kırgın olmadığını söyleyen Erdem, mağdur siyasetine karşı olduğunu belirtti. Parti için çekişme için harcanan her saniyenin anlamsız olduğunu söyleyen Erdem, tek hedefinin Türkiye'yi çoğulcu demokratik bir siyasal rejime kavuşturacak sürece katkı sağlamak olduğunu aktadı.

Cezaevindeki koşullarını da anlatan Erdem, sekiz metrelik bir tecrit hücresinde kaldığını söyledi. Hapisten çıkmasının ardından insanları daha cesur bulduğunu aktaran Erdem, "Tıkanmış bir siyaset iklimi devam ediyor. Toplumun çıkış yolu aradığını fark ettim" diye konuştu.

Erken seçim senaryolarını da değerlendiren Eren Erdem, seçim kararının Mart ayında açıklanmasını, seçimlerin de Haziran'da yapılmasını beklediğini açıkladı.

DW/ÖA,MY

© Deutsche Welle Türkçe

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Eren Erdem: Haziran'da erken seçim bekliyorum  

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