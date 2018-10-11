 Eren Erdem hakkında yakalama kararı | TÜRKİYE | DW | 07.01.2019

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TÜRKİYE

Eren Erdem hakkında yakalama kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Eren Erdem hakkındaki tahliye kararına, kaçma şüphesi olduğu gerekçesiyle itiraz etti. Erdem hakkında yakalama kararı çıkarılırken, CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu kararı eleştirdi.

Eren Erdem'in özgür bırakılması için Eylül 2018'de Berlin'de gerçekleştirilen protesto gösterisinden bir kare

Eren Erdem'in özgür bırakılması için Eylül 2018'de Berlin'de gerçekleştirilen protesto gösterisinden bir kare

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, eski CHP milletvekili Eren Erdem hakkında kaçma şüphesi olduğu gerekçesiyle tahliye kararına itiraz etti. İtirazı kabul eden üst mahkeme, Eren Erdem hakkında yakalama kararı çıkardı. CHP İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıkulu Silivri Cezaevi önünden yaptığı canlı yayınla kararı duyurdu.

Tanrıkulu mahkemenin Erdem hakkında tahliye kararı verdiğini hatırlatarak, "Altı saattir Silivri Cezaevi önünde bekliyoruz. Mahkeme kararının Silivri Cezaevi'ne iletilmediği bilgisini aldık. Savcılık bu tahliye kararı yerine getirilmesin diye bu kararı bildirmemiş ya da bildirmişse bile sistem arızası nedeniyle tahliye edilmediği ifade edildi. Ama biraz önce öğrendik ki savcılık bu karara itiraz etmiş ve 24'üncü Ağır Ceza Mahkemesi yeniden Eren Erdem'in yakalanmasına karar vermiştir. Bu karar tamamen hukuk dışıdır, adalet dışıdır" dedi.

17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmaları sürecinde ses kayıtlarını servis ettiği gerekçesiyle hakkında açılan soruşturma kapsamında tutuklanan Eren Erdem hakkında Pazartesi günü 8,5 yıldan 19 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre mahkeme, "örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" ve ''göreve ilişkin sırrın açıklanması" suçlarından yargılanan Erdem'in adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Erdem, 17-25 Aralık 2013 sürecinde Karşı gazetesinin genel yayın yönetmenliğini yapıyordu. Erdem, 29 Haziran 2018'de tutuklanmıştı. Davada Erdem ile Karşı gazetesinin sahibi Turan Ababey'in de aralarında bulunduğu 12 sanık yargılanıyor. Savcı, Ababey ile beraber üç sanığın beraatini istedi. Diğer sanıklar hakkında ise farklı sürelerde hapis cezaları istendi.

DW/GY,HT,BÖ,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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