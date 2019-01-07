28 Haziran 2018 tarihinden beri Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP Parti Meclis Üyesi ve eski milletvekili Eren Erdem, 300 gündür hapiste. Erdem'in tutukluluk durumuna ilişkin avukatları tarafından bir bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirmede, "Dosyadaki çelişkili yorumlar ile somut dayanaktan yoksunluk hali aşikardır. En başından beri bilindiği üzere işbu yargılama tamamen siyasi sebeplerle yapılmakta olup hukuki dayanaktan yoksundur" denildi. Avukatları ayrıca tutukluluğunun ilk sekiz ayında tecrit altında tutulan Erdem'in tahliyesi için çağrı yaptı.

Sosyal medyada Erdem'e destek mesajları "ErenErdemsiz300GÜN" etiketiyle paylaşıldı. CHP İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıkulu, yayınladığı video mesajında "Hukuk normlarının hiçe sayıldığı, yargı ve yürütmenin iç içe olduğu karanlık bir dönemde tam 300 gündür Silivri Cezaevinde tutuluyor" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Twitter'da paylaştığı mesajında "Cezaevinde geçirdiği her bir dakika demokratik hukuk devletinden geriye gidişin göstergesidir" yazdı.

24 Haziran seçimlerinde CHP'nin Cumhurbaşkanlığı adayı Muharrem İnce de "Bir kumpas davası ile özgürlüğü alındı. Delil yok, belge yok sadece itham var, iftira var" yazdı.

Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raportörü Kati Piri de Twitter üzerinden paylaştığı video mesajında hapisten çıkana dek Erdem'le dayanışma içerisinde olacaklarını söyledi.

Eren Erdem, kapatılan Karşı gazetesinin genel yayın yönetmeni olduğu dönemde, 17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmalarına ilişkin ses kayıtlarını servis ettiği gerekçesiyle hakkında açılan soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Erdem hakkında, "örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" ve "göreve ilişkin sırrın açıklanması" suçlamalarıyla dava açılmıştı. Erdem, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

DW/ÖA,GA

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