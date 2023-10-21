Erdoğan'la görüşen Zelenskiy'den Türkiye'ye teşekkür

Zelenskiy, Erdoğan ile yaptığı görüşmede "Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ısrarla desteklediği için" Türkiye'ye teşekkür etti. Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'le de telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, X hesabı üzerinden paylaştığı açıklamada, "Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ısrarla desteklediği için" Türkiye'ye teşekkür ettiğini belirtti.

Erdoğan ile Barış Formülü görüşmelerinin Malta'da düzenlenecek bir sonraki turunu ele aldıklarını belirten Ukrayna lideri, bu toplantılara "saygı uyandıran ses ve duruşuyla" Türkiye'nin de katılacağını ifade etti.

Zelenskiy "Gıda güvenliği. Rusya'nın Karadeniz Tahıl Girişimi'ni kesintiye uğratmasına rağmen, bir küresel gıda güvenliği garantörü olarak hayati önemdeki rolünü oynamayı taahhüt etmekte ve Karadeniz tahıl koridorunun işlemesine olanak tanımaktadır" diye ekledi.

Ukrayna lideri, Erdoğan'la Ortadoğu'daki durumu da ele aldıklarını ve "insani hukuka saygının ve sivillerin korunmasının sağlanmasına ihtiyaç duyulduğu konusunda mutabık kaldıklarını" açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada da Erdoğan-Zelenskiy görüşmesinde, Rusya-Ukrayna savaşının yanında,İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar ve bölgedeki insani krizin ele alındığı aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede, "İsrail-Filistin ihtilafı başta olmak üzere, bölgedeki çatışmalı süreçlerin barışçıl yöntemlerle çözümünün" mümkün olduğunu, Türkiye'nin bunun sağlanması için her türlü çabayı sarf etmeye devam edeceğini vurguladığı açıklandı.

Erdoğan-Stoltenberg görüşmesi

Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Gazze'deki son durum, insan hakları ihlallerinin önlenmesi için yapılması gerekenler ve masum sivillere kesintisiz insani yardımların ulaştırılması konuları ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Batılı ülkelerin tutumlarının Gazze'deki insan hakları ihlallerini artırdığını belirtti.

İsrail'i durdurmak için ülkelerin çaba sarf etmemesinin telafisi imkânsız sonuçlar doğuracağını vurgulayan Erdoğan, "Batı'nın ve dünya kamuoyunun, gözler önünde gerçekleşen ve görmezden gelinen insani dramları sona erdirmek için bir an önce harekete geçmesi gerektiğini" ifade etti.

DW/CÖ,EC

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