Erdoğan'dan zirve öncesi Merkel ve Putin'le görüşme

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki dörtlü Suriye zirvesi öncesi Almanya Başbakanı Angela Merkel'i kabul etti. Erdoğan, Merkel'in ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le de bir görüşme gerçekleştirdi.

Zirve öncesi bakanlar seviyesinde de ikili görüşmeler gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la görüşme yaptı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüştüğü belirtiliyor. Anadolu Ajansı, Akar ve Şoygu'nun İdlib'teki son durum ve bölgesel güvenlik konularını ele aldığını duyurdu.

Suriye gündemi ile İstanbul'da toplanacak olan dörtlü zirve öncesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la görüşme gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüştüğü belirtiliyor. Anadolu Ajansı, Akar ve Şoygu'nun İdlib'teki son durum ve bölgesel güvenlik konularını ele aldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde yapılacak olan zirveye Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin katılıyor. Zirvenin ana gündem maddesini İdlib'deki ateşkesin devam ettirilmesi ve Suriye krizine siyasi çözüm arayışları oluşturuyor. Suriye'ye insani yardım sağlanması, taslak anayasa için hazırlıklar ve Suriye'nin yeniden inşaası da ele alınacak diğer konular arasında yer alıyor.

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın da katılacağı zirve sonrasında liderlerin bir bildiri yayınlaması bekleniyor.

Putin ve Macron telefonda konuştu

İstanbul'daki dörtlü zirve öncesi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin Kremlin'den yapılan açıklamada Putin ve Macron'un Paris'te Rusya ve ABD'yi bir araya getirecek bir görüşme düzenlenmesini ele aldığı belirtildi.

Almanya'dan Esad açıklaması

Zirve öncesi Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'den de bir açıklama geldi. Suriye'nin yeniden yapılanmasına ancak bazı koşullar altında destek vereceklerini vurgulayan von der Leyen, "Suriye'ye yatırım sadece tüm tarafların yer aldığı tatmin edici siyasi bir ilerlemenin olması durumunda yapılacaktır" dedi. Alman bakan, "Beşar Esad'ın diktatörlüğünü güçlendirecek" yeniden inşa çalışmalarının kabul edilmeyeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, zirveye ilişkin dünkü açıklamasında Astana grubunda bulunan garantör ülkelerle "küçük grup" diye bilinen Almanya ve Fransa'nın içinde yer aldığı grubun ilk defa bu zirvede bir araya geleceğine dikkat çekti. Kalın, zirvenin içeriğine ilişkin de şu değerlendirmeyi yaptı: "Bu zirvede bizim öncelikli amacımız, Suriye'de çözümün askeri değil, siyasi olduğu gerçeğinden, ilkesinden hareketle acaba yeni ne tür formüller üretebiliriz konuları üzerinde durmak olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın, bu çerçevede İdlib mutabakatının muhafaza edilmesi ve özellikle rejim kaynaklı ihlallerin önlenmesi yönünde değerlendirmeleri olacak."

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 17 Eylül'de Soçi'de yaptıkları görüşmede Suriye'nin İdlib vilayetinde silahlardan arındırılmış bir bölgenin oluşturulması konusunda mutabakata varmıştı. 15 ila 20 kilometre derinliğinde bir alanı kapsaması hedeflenen bölgeden ağır silahların ve silahlı radikal grupların çekileceği açıklanmıştı. Mutabakat çerçevesinde ayrıca bölgede kontrolün Rus ve Türk askerler tarafından ortaklaşa yapılması konusunda uzlaşılmıştı.

DW,AFP,AP,rtr/ÖA,SÖ

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