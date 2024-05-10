Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu söyleyerek ekonomik gerekçelerle bu meselenin gündemden düşürülmek istenmesini doğru bulmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin yeni anayasa girişimine karşı ekonomik sorunların öne sürülmesine itiraz etti.

Danıştay Konferans Salonu'nda düzenlenen İdari Yargı Günü ve Danıştay'ın 156. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'nde konuşan Erdoğan, "Siyaset kurumunun, ekonomik ve sosyal sorunları öne sürerek, sivil anayasa ihtiyacını gündemden düşürmek istemesini doğru bulmuyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Yeni anayasa sivil siyasetin alanını genişleterek ekonomiden sosyal hayata ülkemizin meselelerinin çözümünü daha da hızlandıracaktır" sözleriyle Türkiye'de demokrasi ve ekonominin iyileşmesi için yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğunu savundu.

AKP'nin kuruluşundan bu yana pek çok reform gerçekleştirdiğini ve "reform iradesini halen diri tuttuklarını" anlatan Cumhurbaşkanı, ancak şu ana kadar Türkiye'ye "siviller tarafından hazırlanmış yeni bir anayasa kazandıramadıklarını" belirtti. Erdoğan, "Cumhuriyetin 100'üncü yılının darbe ürünü bir anayasa ile karşılanmış ve geçirilmiş olmasını Türkiye demokrasisine yakıştıramıyoruz. Bu eksikliğin milli irade eliyle giderilmesi demokrasimizin gücüne güç katacaktır" dedi.

"Yumuşama" vurgusu

Yeni anayasanın "sihirli değnek gibi dokununca sorunları bir anda ortadan kaldırmayacağını bildiklerini" ifade eden Erdoğan, yine de siyasetteki yumuşamayla birlikte yeni bir anayasa yapmak için bir fırsat olduğunu söyledi.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birer görüşme gerçekleştirmişti. CHP bu toplantıları "siyasette normalleşme" olarak adlandırıyor.

Erdoğan-Özel görüşmesinde yeni anayasa çalışmaları da gündeme gelmişti. Toplantıda Özel, hapisteki siyasi tutuklular hakkında AYM ve AİHM tarafından verilen kararların görmezden gelinmesi ile kayyum uygulamalarını dile getirerek "öncelikle mevcut anayasanın uygulanması" yönündeki görüş bildirdi.

Yeni anayasa için TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da siyasi partilerle temas halinde.

AKP'nin yeni anayasa çalışmaları kapsamında Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi ile partiyi iktidarda tutmaya yönelik formüllere öncelik vermesi bekleniyor.

DW/ MUK, EC