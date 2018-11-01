 Erdoğan′dan Venezuela yaptırımlarına eleştiri | DÜNYA | DW | 04.12.2018

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DÜNYA

Erdoğan'dan Venezuela yaptırımlarına eleştiri

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela'ya uygulanan uluslararası yaptırımları eleştirdi. Venezuela'da konuşan Erdoğan, "Tek taraflı yaptırımları ve ticareti kısıtlayıcı önlemleri doğru bulmuyoruz" dedi.

Venezuela Erdogan bei Maduro (Reuters/M. Quintero)

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arjantin'deki G20 zirvesi sonrası ziyaret ettiği Venezuela'da yaptığı açıklamada, bu ülkeye uygulanan uluslararası yaptırımlara tepki gösterdi.

Başkent Caracas'ta düzenlenen Venezuela-Türkiye İş Forumu'nda konuşan Erdoğan, "Tek taraflı yaptırımları ve ticareti kısıtlayıcı önlemleri doğru bulmuyoruz. Bu çok yanlış bir şey. Bu uygulamaların istikrarsızlıkları daha da derinleştireceğini düşünüyoruz" dedi.

Türkiye'den Venezuela'ya cumhurbaşkanı düzeyindeki ilk ziyareti gerçekleştiren Erdoğan, "Siyasi meselelerin, bir halkın toptan cezalandırılarak çözüme kavuşturulamayacağı geçmişteki acı tecrübelerle sabittir. Böylesi bir dönemde, Türkiye ve Venezuela'nın dayanışma sergilemesi çok daha büyük önem kazanmıştır. Son aylarda ağır ekonomik saldırıya maruz kalan bir ülke olarak, küresel ticaret sisteminin parametrelerini yok sayan keyfilikleri tasvip etmiyoruz" diye ekledi.

Venezuela | Recep Tayyip Erdogan zu Besuch

ABD, yolsuzlukla itham ettiği Venezuelalı yetkililere yaptırım uyguluyor. Washington ayrıca insan haklarını ihlal etmek ve ekonomik çöküşe neden olmakla suçladığı Maduro hükümetiyle de bazı finansal işlemlerin gerçekleştirilmesine yasak getirmişti. Başkan Donald Trump, geçen ay imzaladığı kararnameyle ABD'deki tüm şahısların, Venezuela'nın "yolsuzluk yapılan ya da aldatıcı olan" altın satışlarına karışan tüm özel ve tüzel kişilerle ticari ilişkide bulunmasını yasaklamıştı.

Avrupa Birliği de Venezuela'daki insan hakları ihlallerini gerekçe göstererek Maduro yönetimine yaptırım uyguluyor.

Türkiye'nin Venezuela'dan altın ithalatı

Venezuela'nın rezerv karşılığı olmayan altın ihracatı bakımından en büyük müşterisi bu yıl Türkiye olmuştu. Türkiye ile Venezuela arasındaki ticaret son dönemde ilerledi. Resmi verilere göre, Türkiye 2018'in ilk dokuz ayında Venezuela'dan 900 milyon dolar değerinde altın ithal etti.

Erdoğan konuşmasında doğrudan herhangi bir ülkenin adını vermekten kaçınarak, "Türkiye belli ülkelerin manipülatif saldırılarına ve ekonomik tetikçilerin sabotajlarına maruz kalan Venezuela'nın yanındadır" ifadesini kullandı.

Hiperenflasyonla boğuşan Venezuela'da ekonomik kriz nedeniyle bir süredir gıda ve ilaç kıtlığı yaşanıyor. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro bu durumdan, ülkesine "ekonomik savaş" açmakla suçladığı ABD'yi sorumlu tutuyor.

Venezuela | Recep Tayyip Erdogan zu Besuch

Maduro meydan okudu: Rekor kıracağız

Erdoğan ve Maduro, iş forumunun ardından Miraflores Sarayı'nda gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Maduro, basın toplantısındaki açıklamasında, "Venezuela'nın dünyaya altın satmasını yasa dışı bir yaptırımla engellemeye çalışmak çok adicedir" ifadesini kullandı. Venezuela'nın ürettiği her şeyi dünyaya satma hakkı olduğunu söyleyen Maduro, gelecek yıl altın üretimini üçe katlayarak "rekor kıracaklarını" belirtti.

Erdoğan ise Venezuela'daki cami inşası planına değinerek, "Venezuela'nın talebi üzerine Caracas'ta iki ülke dostluğuna yaraşır bir cami inşa etmeyi planlıyoruz ve kendilerinden yer talebinde bulundum ve kendileri de buna olumlu bir yaklaşım göstermek suretiyle gerçekten milletimin de memnuniyetini böylece ifade etmiş olayım" dedi.

DW,AP,rtr/CÖ,HT

© Deutsche Welle Türkçe

 

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