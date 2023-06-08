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Erdoğan: Afetle karşılaşmadan tedbirinizi alın

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kentsel dönüşümde daha dirayetli adımlar atacaklarını söyleyerek vatandaşlara, "Binanız depreme dayanıklı değilse dönüşüm sürecini başlatın" dedi.

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Fotoğraf: Umit Bektas/REUTERS

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Çevre Haftası kapsamında 9 millet bahçesinin açılış törenine canlı bağlantıyla katıldı. Konuşmasında millet bahçelerinin sayısını 500'e çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen Erdoğan, toplam 189 millet bahçesinin hizmet verdiğini ifade etti.

Konuşmasında 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlere de değinen Erdoğan, depremin sağlam binalar inşa edilmesinin önemini bir kez daha hatırlattığını belirtti. Son yıllarda inşa edilen hastane ve kamu binalarının başarılı sınavlar verdiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentsel dönüşümün önemli olduğunu söyledi ve "Artık kentsel dönüşüm meselesinde daha kararlı, daha dirayetli adımlar atacağız. Doğrudan insanımızın hayatına dair böylesi bir konuda tamahkarlığa izin vermeyeceğiz. İdelojik saplantılarla hareket edenlerin de gözünü para hırsı bürüye muhterislerin de kaprislerine boyun eğmeyeceğiz. Kanuni, idari ve mali açıdan yapmak ne gerekiyorsa bu meseleyi çözeceğiz" dedi.

Bu konuda vatandaşlara da çağrıda bulunan Erdoğan, "Binanız depreme dayanıklı değilse, sel veya heyelan tehdidi altıntaysa hiç vakit kaybetmeden dönüşüm sürecini başlatın. Afetle karşılaşmadan, deprem kapımızı çalmadan önce tedbirinizi alın" dedi.

Erdoğan en kısa süre içinde depremde zarar gören illeri yeniden ziyaret edeceğini de sözlerine ekledi.

DW / HT,JD

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