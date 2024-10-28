Erdoğan'dan TUSAŞ saldırısına BRICS göndermesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2 saat 10 dakika süren Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Öcalan çağrısı ve ardından gerçekleşen TUSAŞ'a yönelik saldırıya gönderme yapan Erdoğan, terörün yıllarca siyaseti yönlendirmek için bir aparat olarak kullanıldığını belirterek "Ne zaman siyasette diyalog zemini güçlense, ne zaman toplumda kutuplaşma azalsa, ne zaman sıkılan yumruklar açılsa terör hemen devreye girmiştir. Buna geçmişte defalarca şahit olduk. Aynı senaryonun tekrar sahnelenmesine seyirci kalmayacağız. Terör baronları Türk siyasetini dizayn edemeyecekler" dedi.

"TUSAŞ saldırısının zamanlaması tesadüf değil"

Saldırı sırasında BRICS zirvesine katılmak üzere Rusya'nın Kazan kentinde bulunduğunu hatırlatan Erdoğan, saldırının zamanlamasının tesadüf olmadığını belirterek şunları söyledi:

"Kazan'a ayak bastıktan hemen sonra TUSAŞ'ın Kahramankazan yerleşkesine yapılan hain terör saldırısında 5 vatan evladının şehit edildiğinin haberini aldık. Saldırının zamanlamasının ve seçilen hedefin tesadüf olmadığı açıktır. Bu kanlı ve kalleş terör eyleminin ülkemiz iç siyasetinde farklı bir iklimin filizlenmeye başladığı bir döneme tekabül etmesi ayrıca manidardır."

Terörü kaynağında kurutma stratejisinden ve "terörsüz Türkiye" hedefinden geri adım atmayacaklarını vurgulayan Erdoğan, "Bu alçak saldırıyla verilmek istenen mesajları buruşturup çöpe attık. Terörden, eli kanlı canilerden, mankurtlaşmış maşalardan alacağımız mesaj da zaten olamaz. Bu terör eylemi paniğin, telaşın, tükenmişliğin, çaresizliğin emaresidir" ifadelerini kullandı.

TUSAŞ'ın Ankara'daki merkezine düzenlenen saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti. Fotoğraf: IHA/AP/picture alliance

"BRICS alternatif değil, makas değiştirmiyoruz"

Türk dış politikasında milli menfaatler, güvenlik hassasiyetleri, ekonomik ve ticari çıkarların her şeyin üzerinde olduğunu ve BRICS ile iş birliğinin Türkiye'nin yararına olduğuna inandıklarını vurgulayan Erdoğan, "Bakınız biz makas değiştirmiyoruz, bilakis, Türkiye merkezli bir anlayışla değişen küresel sistemde hak ettiğimiz yeri almaya çalışıyoruz. Çok uluslu iş birliği platformlarıyla münasebetlerimizi farklı seviyelerde ilerletme çabalarımızın arka planında işte bu bakış açısı vardır" dedi.

Erdoğan, "Ülkemizin BRICS ile gelişen münasebetleri mevcut angajmanlarımızın alternatifi asla değildir ve olamaz. Türkiye tüm bu platformlarda bir NATO müttefiki ve AB ile tam üyelik müzakereleri yürüten ülke kimliğiyle yer almaktadır" dedi.

"Almanya Avrupa'daki en önemli ortak olmaya devam edecek"

Almanya ile ilişkilere de değinen Erdoğan, bu yıl Türkiye ile Almanya arasındaki dostluk anlaşmasının 100'üncü yıldönümünü kutladıklarını belirterek Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in Nisan ayında ve Başbakan Olaf Scholz'un önceki hafta İstanbul'a gerçekleştirdikleri ziyaretlere işaret etti.

Erdoğan, "İki kadim dosta ve NATO müttefikine yakışır şekilde Almanya ile iş birliğimizi güçlendiriyoruz. 50 milyar dolara ulaşan ikili ticaretimizde hedefimiz 60 milyar dolar. Turizm, yatırım ve savunma sanayii başta olmak üzere potansiyelimizi en üst düzeyde kullanarak inşallah bu hedefi yakalayacağız. İsrail'in katliamları gibi konularda fikir ayrılığımız olsa da Almanya ülkemizin Avrupa'daki en önemli ortağıdır ve bu vasfını gelecekte de muhafaza edecektir" ifadelerini kullandı.

DW/BK,TY

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