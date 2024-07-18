Erdoğan'dan Trump'a "cesur duruş" ve "birlik mesajı" övgüsü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki suikast girişimi nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ilettiği Trump'ı "sergilediği cesur duruş" ve "kutuplaşmayı azaltmak için verdiği teskin edici birlik mesajlarından" ötürü takdir etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) eski Başkanı ve Başkan adayı Donald Trump ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede Trump'a yönelik suikast girişimi ve sonrasında yaşananlar ele alındı.

Erdoğan görüşmede, ABD'deki suikast girişimini bir kez daha kınarken saldırı nedeniyle duyduğu üzüntüyü ve geçmiş olsun dileklerini ifade etti.

Suikast girişimini "demokrasiye yapılmış bir saldırı" olarak niteleyen Erdoğan, Trump'ın "menfur saldırı sonrası sergilediği cesur duruşun takdire şayan olduğunu, programlarına ara vermeden devam etmesinin demokrasiye güç verdiğini ve bunun Amerikan halkının ferasetine olan güvenin bir göstergesi olarak görülmesi gerektiğini" belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede ayrıca Trump'ın bu olaydan sonra "kutuplaşma ve gerginliği azaltmak amacıyla verdiği teskin edici birlik mesajlarıyla güçlü bir liderlik ortaya koyduğunu" söylediği aktarıldı. Erdoğan, Trump'ı Cumhuriyetçi Parti tarafından resmen ABD başkan adayı olarak gösterilmesi nedeniyle de tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kasım ayında gerçekleşecek ABD başkanlık seçiminin ABD halkı ve Türkiye-ABD ilişkileri için "hayırlara vesile olması" temennisini belirtti.

Trump, Pensilvanya'daki miting sırasında düzenlenen silahlı saldırıda kulağından vuruldu. Fotoğraf: Brendan McDermid/REUTERS

Trump, geçen hafta sonu ABD'nin Pensilvanya eyaletinde düzenlenen seçim mitingi sırasında silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda kulağından yaralanan 78 yaşındaki Trump, 5 Kasım'daki seçimlerde ABD Başkanı Joe Biden'a karşı yarışacak.

DW/TY,CÖ

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