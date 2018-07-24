Erdoğan’dan Suriye için dörtlü zirve açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye, Almanya, Rusya ve Fransa'nın Suriye ve bölgedeki genel duruma ilişkin 7 Eylül’de İstanbul’da bir dörtlü zirve düzenleyeceğini söyledi. Türk basınında çıkan haberlere göre Erdoğan, söz konusu zirvenin düzenleneceğini Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde gazetecilere yaptığı açıklamalarda duyurdu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Dışişleri Bakanı Heiko Maas geçen hafta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov ile bir araya gelerek Suriye konusunu görüşmüştü. Rusya Dışişleri Bakanlığının görüşmeye ilişkin açıklamasında, ağırlıklı olarak "Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerine yönelik koşulların ve hazırlıkların" ele alındığı belirtilmişti.

Lavrov ve Gerasimov, kısa süre önce yine aynı konuyu görüşmek üzere İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile Kudüs’te, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de Paris‘te bir araya gelmişti.

Rusya ve İran'la yürütülen süreç

Erdoğan Johannesburg’da basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran lideri Hasan Ruhani ile Suriye konusunda gerçekleştirdikleri üç zirvelerin bir sonraki ayağının Tahran olacağını yineledi.

Türkiye, Rusya ve İran; Suriyeli rejim ve muhaliflerin temsilcilerinin Kazakistan'ın başkenti Astana'da bir araya geldiği görüşmelere garantörlük yapıyor. Bir sonraki toplantı 30-31 Temmuz tarihlerinde Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenecek. Erdoğan, 2017 yılında başlayan Astana görüşmelerine paralel olarak Rus ve İranlı mevkidaşlarıyla Soçi ve Ankara'da üçlü zirveler gerçekleştirmişti.

Erdoğan Güney Afrika’daki BRICS zirvesi sırasında da Rusya lideri Putin ile ikili bir görüşme gerçekleştirmişti.

DW,AFP,dpa/SÖ,CÖ

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