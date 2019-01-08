 Erdoğan′dan Suriye açıklaması: Hazırlıklar tamam yakında harekete geçeceğiz | TÜRKİYE | DW | 08.01.2019

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TÜRKİYE

Erdoğan'dan Suriye açıklaması: Hazırlıklar tamam yakında harekete geçeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyeli Kürtlerin Türkiye'ye karşı güvenliğini garantilemek isteyen ABD yönetimine tepki gösterdi. Erdoğan, "Suriye'deki terör gruplarını etkisiz hale getirmek için harekete geçeceğiz" dedi.

Recep Tayyip Erdogan (picture-alliance/AA/M. Kula)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriyeli Kürtler konusunda Ankara'dan güvence isteyen ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'a tepki gösterdi.

Bolton'ın Ankara'daki temasları devam ettiği sırada AKP grup toplantısında konuşan Erdoğan, "Askeri harekat için hazırlıklarımızı tamamladık. Çok yakında Suriye topraklarındaki terör gruplarını etkisiz hale getirmek için harekete geçeceğiz" dedi.

Bolton'ın mesajını kabul etmelerinin mümkün olmadığını belirten Erdoğan, "Bolton çok ciddi bir yanlış yapmıştır" diye konuştu.

Erdoğan ABD yönetimine karşı eleştirilerini, "PKK terör örgütü benim Kürt vatandaşlarımızın temsilcisi olamaz. Amerika eğer bunları Kürt kardeşlerimiz olarak değerlendiriyorsa burada çok ciddi bir yanılgı içindeler. Terörist olacak, bunlar Kürt bunlara dokunmayın. Yok öyle bir şey. Teröre yeni bir tarif mi geliştirdiniz. Eğer teröristse gereğini yaparız" sözleriyle sürdürdü.

ABD'nin güvence istemesi

Suriye'den çekilme kararını ilan eden Beyaz Saray yönetimi, bu çekilmenin ardından IŞİD'le mücadele müttefiki olan Suriyeli Kürtlerin milis gücü YPG'nin Türkiye'nin operasyonuyla karşılaşmasını engellemeye çalışıyor. Bolton'la beraber ABD Genelkurmay Başkanı Josep Dunford ve ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey bu konuda görüşmeler yapmak üzerede Ankara'da bulunuyor.

Bolton Pazar günü yaptığı açıklamada Suriye'nin kuzeydoğusundaki Amerikan birliklerinin IŞİD yenilene ve Türkiye'nin ABD'nin müttefiki Kürt güçlerin güvenliği için güvence verene kadar çekilmeyeceği mesajını vermişti.

ABD Başkanı Donald Trump da geçen hafta "Suriye'den çekilsek bile Kürtlere desteğimiz sürecek" diye konuşmuştu.

Ankara, Avrupa Birliği ve ABD tarafından "terör örgütü" olarak kabul edilen PKK'nın Suriye'deki uzantısı olduğu gerekçesiyle, YPG'yi terör örgütü olarak görüyor. Sınır güvenliği nedeniyle de Suriye'nin kuzeyinde YPG'nin yapılanmasına karşı çıkıyor.

Türk ordusu 2018'in Ocak ayında YPG'nin kontrolünde olan Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'i askeri harekatla ele geçirmişti.

DW/GY,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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