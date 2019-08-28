 Erdoğan′dan Su-35 açıklaması: ABD tutumunu sürdürürse başımızın çaresine bakarız | TÜRKİYE | DW | 30.08.2019

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TÜRKİYE

Erdoğan'dan Su-35 açıklaması: ABD tutumunu sürdürürse başımızın çaresine bakarız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, F-35 programından çıkarılan Türkiye'nin, Rusya'dan Su-35 alabileceği yönünde bir sinyal verdi. Erdoğan, "ABD tutumunu devam ettirirse başımızın çaresine bakacağız" dedi.

Kazak Hava Kuvvetlerine ait Su-35 tipi jet

Kazak Hava Kuvvetlerine ait Su-35 tipi jet

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, F-35 programından çıkarılan Türkiye'nin alternatif olarak Rusya'ya yönelebileceğinin sinyalini verdi.  Ankara'da cuma namazı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Özellikle F-35'ler konusunda Amerika şu andaki tutumunu devam ettirirse biz tabii başımızın çaresine bakacağız. Su-35 mi, F35 mi veya Su-57 mi vesaire gibi" diye konuştu.

Rusya'dan savaş uçağı alınması seçeneğiyle ilgili bir açıklama da Norveç'i ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi. Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soreide ile düzenlediği ortak basın toplantısında Çavuşoğlu, Türkiye'nin F-35 programının ortaklarından biri olduğunu ve bu program için 1,4 milyar dolar ödediğini söyledi. Çavuşoğlu, "F-35'leri satın alamazsak, savaş uçaklarına ihtiyacımız olduğu için diğer seçenekleri araştıracağız. Bu durumda kimse Türkiye'yi bu uçakları şu ya da bu ülkeden aldığı için suçlayamaz. Türkiye, bağımsız bir ülkedir" dedi.  Çavuşoğlu, NATO üyesi Türkiye'nin müttefiki bir ülkeden uçak almayı tercih edeceğini de dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Salı günü gerçekleştirdiği Rusya ziyareti sırasında ziyaret ettiği MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Su-57 uçaklarını incelemişti.

Russland Zhukovs | MAKS 2019 | Erdogan & Putin (picture-alliance/AP/Presidential Press Service)

Erdoğan, Putin'in daveti üzerine MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarının açılış törenine katılmıştı

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasının ardından ABD Türkiye'yi F35 programından çıkarmıştı. 100'den fazla uçak almak isteyen Türkiye'nin F-35 projesi için şu ana kadar 1,4 milyar doları harcama yaptığı açıklanmıştı.

ABD, NATO sistemleriyle uyumlu olmadığı gerekçesiyle Türkiye'nin Rusya'nın S-400 hava savunma sistemini kullanmasına karşı çıkıyor. Washington ayrıca Türkiye F-35 ve S-400'lere aynı anda sahip olduğu takdirde bu uçaklarla ilgili hassas bilgilerin Moskova'nın eline geçmesinden endişe ediyor. Türkiye, teslimatta ikinci aşamanın başladığı S-400'leri Nisan 2020 itibariyle kullanmayı hedefliyor. 

Erdoğan: Pazar olmaktan çıkmak istiyoruz

Türkiye'nin savunma sanayisindeki hedeflerinden de bahseden Erdoğan, şu noktada ortaklığa önem verdiklerini söyledi. "Bir pazar olmaktan çıkıp, pazar aramaya giden bir ülke olmak istiyoruz" diyen Erdoğan, Rusya'dan daha fazla alım gerçekleştirmek konusunda özellikle ortak üretim ve kredi planlamalarına bakarak karar vereceklerini belirtti.

Türkiye'nin Rusya ile ticarette 25 milyar dolar hacme ulaştığını söyleyen Erdoğan, "Silahlı insansız hava araçları, ayrıca İHA'lar, bu konuda müşterek bazı adımları atma durumumuz da var" diye konuştu.

AFP/ÖA,JD

©Deutsche Welle Türkçe

 

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