Erdoğan'dan sonra Gül'den de "hukuk devleti" vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü açıklamalarının ardından Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den de hukuk devleti vurgusu geldi. Ceza İşleri Genel Müdürlüğünce Ankara’da düzenlenen Ceza Hukukunda Alternatif Çözüm Yolları Sempozyumu‘nda konuşan Gül, hukuk güvenliği konusunda 2023 hedefleri doğrultusunda daha hızlı, daha güçlü adımlar atacaklarını söyledi.

Demokratik ortamı ve erişilebilir adalet sistemini ekonomik kalkınma ve sosyal gelişmenin olmazsa olmazı olarak gördüklerini belirten Gül, hukuki öngörülebilirliğin, üreten, iş ve istihdam oluşturan bir ekonominin vazgeçilmez unsuru olduğunu söyledi.

Yargı reformu belgesinin yeni düzenlemelerle ülkenin önünü açacağını, erişilebilir adalet sistemi ile yatırım ortamının iyileşmesine hizmet edeceğini söyleyen Gül, bu çalışmaların temel amacının hukuk devleti ilkesinin tam anlamı ile yaşama geçmesi konusunda gerekli adımların atılması olduğunu belirtti.

Anayasa Mahkemesi kararları

"İster yerli ister yabancı yatırımcı olsun, uzun vadeli yatırımlar, öngörülebilir, sonuçları kestirilebilir bir hukuk pratiği ile yakından ilgilidir“ diyen Gül, son dönemde alt mahkemelerin Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamaması konusunda yaşanan tartışmalara da değindi. Gül, Anayasa Mahkemesi karar verip 'Mahkemenin buna uyar mı uymaz mı' gibi bir öngörülebilirliğin olmadığı bir yerde yatırımdan, hukuk öngörülebilirliğinden bahsetmek mümkün değil. Anayasa, kanun, hukuk uygulanmak için vardır" şeklinde konuştu.

Adalet Bakanı Gül, konuşmasında ayrıca "Yargı konjonktüre bakmaz, hatıra bakmaz, birilerinin dediğine bakmaz. Yargı dosyaya, vicdanına, hukuka, Anayasa'ya bakar. Bizim beklentimiz budur" ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın açıklamaları

Gül’in açıklamaları dün partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı konuşmanın ardından geldi.

Erdoğan konuşmasında yatırımları yeşerten iklimi tesis etmenin, ekonomik büyümeyi, kalkınmayı, istikrarı sağlamanın en önemli yollarından birinin hukuk devleti ilkesi olduğunu belirterek önümüzdeki aylarda hukuk devleti ilkesini güçlendirme, öngörülebilir, kolay erişilebilen, hızlı ve etkin işleyen yargı sistemi konusunda yeni adımlar atacaklarını kaydetmişti.

DW / SSB, BK

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