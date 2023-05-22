Erdoğan'dan Sinan Oğan açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine destek açıklaması yapan Sinan Oğan ile herhangi bir pazarlık olmadığını söyledi; sığınmacılar, Afet Bakanlığı kurulması, Türk dünyası gibi konularda Oğan'a yakın mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs'taki ikinci turda kendisini destekleyeceğini açıklayan Sinan Oğan ile ilgili konuştu.

TRT Haber'de konuşan Erdoğan, Oğan'a destek açıklaması için şahsı ve yol arkadaşları adına teşekkür etti, süreçte bir pazarlığın söz konusu olmadığını savundu.

"Sinan Bey bizim terörle mücadele, Türk dünyası ile ilişkiler başta olmak üzere vatanımızın bekasıyla ilgili net tavrımızı çok iyi biliyor. Bu konularda en küçük tavizimiz yoktur. Olmamıştır, olamaz da" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Bu güç birliğinin milletimizin ve ülkemizin faydasına olacağına inanıyorum" dedi.

"Bir milyon mültecinin dönüşünü planlıyoruz"

Oğan'ın en önemli koşulları arasında yer alan sığınmacılar konusuna değinen Erdoğan, Suriye'nin kuzeyinde inşa edilen briket evlere işaret ederek şimdiye kadar 450 bin mültecinin ülkesine döndüğünü, bir milyon mültecinin daha dönmesi yönünde planlarının olduğunu kaydetti.

Pazar günü seçimlerin ikinci turu sonrasında mültecilerle ilgili bir planlama, yol haritası çıkarılabileceğini kaydeden Erdoğan, Rusya, İran ve Suriye ile Moskova'da yürütülen dörtlü görüşmelere atıfla, konunun bu çalışmalar içerisinde gündeme dahil edilebileceğini söyledi.

Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu "Türkiye'de 10 milyon Suriyeli bulunduğu" iddiası nedeniyle yalan söylemekle suçlayan Erdoğan, "Vatandaşlarımız müsterih olsun. Sınırlarımız son teknolojilerle donatılmış vaziyette. Türkiye’nin sınırları hiç olmadığı kadar güvende. Biz sığınmacıların güvenli geri dönüşlerini zaten destekliyoruz. Şimdiye kadar 560 bin sığınmacı döndü" dedi.

Anayasa ve Türk dünyası mesajı

Oğan ile mutabık kaldıkları en önemli konunun, Anayasa'nın ilk dört maddesi ile Türklük tanımını içeren 66'ncı maddesi olduğunu belirten Erdoğan, "Bunlar bizim kırmızı çizgimiz. Dolayısıyla bunlarda da mutabık kalıyoruz" dedi.

Erdoğan, mutabık kalınan bir diğer konunun Türk Devletleri Teşkilatı olduğunu ifade ederek "Bu konuda da başta (Azerbaycan Cumhurbaşkanı) İlhan Aliyev kardeşim olmak üzere Türk Devletleriyle burada yaptığımız toplantımız vardı. Aynı şekilde bunlar da bizim yine Türk dünyası ile olan hassasiyetimizin en güzel örnekleridir" diye konuştu.

"Afet Bakanlığı"na yeşil ışık

Sinan Oğan'ın kendisine herhangi bir talepte bulunmadığını belirten Erdoğan, ancak yine Oğan'ın önerdiği bir "Afet Bakanlığı" kurulması fikrine ise yeşil ışık yaktı.

Erdoğan, Oğan ile ilgili olarak, "Muhalefet veya muhalif yapılar bu tür şeyler üzerinde bazı arayışlar içerisine girerler. Böyle bir talep kesinlikle olmadı. Bir afet bakanlığının kurulması gibi bir tespiti var. AFAD var ama bu bir bakanlık boyutunda değil. Bunu bir bakanlık boyutuna çıkarmak gibi bir konu söz konusu. Bunlar, üzerinde düşünülecek konular. Bir AFAD olarak değil de bir bakanlık olarak gündeme gelebilir" dedi.

DW/BK,EC