 Erdoğan’dan sert Doğu Akdeniz mesajı | TÜRKİYE | DW | 05.09.2020

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TÜRKİYE

Erdoğan’dan sert Doğu Akdeniz mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin kendisine dayatılan ahlaksız harita ve belgeleri yırtıp atacak askeri güce sahip olduğunu" söyledi.

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İstanbul’da bir Şehir Hastanesi'nin açılışında konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, isim vermeden, Türkiye'nin Doğu Akdeniz’deki yetki alanları konusunda görüş ayrılığı yaşadığı ülkeleri sert ifadelerle uyardı. "Türkiye'nin kendisine dayatılan ahlaksız harita ve belgeleri yırtıp atacak askeri güce sahip olduğunu anlayacaklar. Ya siyasetin, diplomasinin diliyle ya da sahada yaşayacakları acı tecrübeyle anlayacaklar" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Ülkemize ait darbe ve entrika senaryolarını birer birer yırtıp çöpe atacağız" dedi.

Hükümet olarak Türkiye’yi dünyanın en büyük on devletinden biri haline dönüştürmekte kararlı olduklarını vurgulayan Erdoğan, "Karşılaştığımız her kriz Türkiye'nin her alanda geldiği yerin manasını daha iyi anlatıyor. Kendi potansiyelini bilen bir Türkiye var. Bu hakikatleri karşımızdakiler de gayet iyi biliyor. Ülkemize karşı kurulan ittifakların gerisinde bunun verdiği telaş ve korku bulunuyor" söyleminde bulundu.

"Türk milleti şerbetlenmiş bir millettir"

Türkiye’nin adil olması şartıyla, her türlü paylaşıma hazır olduğunu ve bunu her platformda, her görüşmede ve her mesajda dile getirdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk milleti her türlü saldırı ve bedel konusunda adeta şerbetlenmiş bir millettir. İçinden geçtiğimiz sürecin sonunda sahte bir refah içinde yaşayanlar düşünsün. Türkiye ve Türk milleti olarak biz her ihtimale ve her sonuca hazırlıklıyız" dedi.

Koronavirüs salgını

Konuşmasında Türkiye’de artan koronavirüs vakalarına da değinen Erdoğan, son dönemde artan vaka ve yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısına rağmen ülkedeki sağlık sisteminin dimdik ayakta olduğunu ifade etti. "Bu vesileyle vatandaşlarımızı TMM olarak ifade ettiğimiz temizlik, maske, mesafe kurallarına daha titiz bir şekilde riayete davet ediyorum. Maalesef bilim bu hastalığa henüz bir çare üretememiştir. Bu alandaki bilgili hocalarımız, bakanımız sürekli söylemelerine rağmen maalesef Türkiye'nin 4 bir yanında bu tavsiyelere uyulmuyor" diyen Cumhurbaşkanı, "Düğünlerde dikkat diyoruz maalesef uyulmuyor. Her vatandaşımız kendi tedbirini kendisi uygulayacaktır. Biz halkımızı seviyoruz ve onların sağlığını çok ama çok önemsiyoruz. Maskesiz dolaşmayalım diyoruz. Aksi taktirde hem kendimiz hem sevdiklerimiz için sonu ölüme kadar varan bir tehdidin kapısını açmış oluruz" söyleminde bulundu.

Erdoğan, doktorların ve sağlık memurlarının gece gündüz demeden çalıştığını ve onların bu gayretine vatandaşların da uyması gerektiğini vurguladı. Halkı, "salgın tehdidini bir an önce ortadan kaldırma seferberliğine davet eden" Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu seferberlik dışarda ve içerdeki seferberliklerimiz kadar önemlidir" dedi.

DHA,DW / ET,BW

©Deutsche Welle Türkçe

 

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