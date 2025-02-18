Erdoğan'dan Ukrayna görüşmelerine ev sahipliği teklifi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna lideri Zelenskiy ile görüşmesinde "barışın kaybedeni olmaz" mesajına vurgu yaparken Ukrayna lideri ABD, AB ve İngiltere'den güvenlik garantisi istedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir görüşme gerçekleştirdi. Ukrayna'da savaşın sona ermesi için diplomasi sürecinin hızlandığı bir döneme denk gelen görüşme sonrasında iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Erdoğan, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine Türkiye'nin desteğini bir kez daha vurguladı, diğer yandan savaşın artık sona ermesi gerektiğinin altını çizdi.

Müzakere sürecinin kalıcı bir barışla sonuçlandırılması için her türlü desteği vereceklerini belirten Erdoğan, "Rusya ile Ukrayna ve Amerika arasında önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi muhtemel görüşmeler için ülkemiz ideal bir ev sahibi olacaktır" dedi.

Fidan'ın "acı seçim" sözü soruldu

Erdoğan, Ukraynalı bir gazetecinin "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Ukrayna'nın acı tavizleri kabul etmek durumunda kalabileceği" şeklindeki sözlerini sorması üzerine "Barışın kaybedeni olmaz. Temennimiz barışın bir an önce sağlanmasını temin etmektir" dedi. Fidan dün yaptığı açıklamada "İdeal bir dünyada Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün korunduğunu görmek isteriz. Ancak şu an savaş dönemindeyiz ve ne yazık ki bu savaşın sonucunda bazı seçimler, bazı acı seçimler yapmak zorundayız" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan-Zelenskiy görüşmesi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ABD ve Rusya'dan üst düzey heyetlerin bir araya geldiği toplantının hemen sonrasına denk geldi. Zelenskiy, ABD ve Rusya arasında Ukrayna'nın katılımı olmadan planlanan görüşmeyi eleştirmiş, "Ukrayna ile ilgili Ukraynasız" gerçekleşen müzakerelerin sonuçsuz kalacağını, buradan çıkacak sonuçları tanımayacaklarını söylemişti.

İki liderin görüşmesine, Türk ve Ukraynalı bakanlar da katıldı Fotoğraf: Murat Cetinmuhurdar/PPO/REUTERS

Zelenskiy: ABD-Rusya görüşmesini medyadan öğrendim

Zelenskiy, Erdoğan ile düzenlenen basın toplantısında da konuya değindi. Savaşın bitmesini herkesten çok istediklerini, ancak bunun adil şartlarda gerçekleşmesi gerektiğini vurgulayan Ukrayna lideri, "Ukrayna olmadan savaşı nasıl bitirebiliriz konuları tartışılamaz. Biz davetli değildik. Bizim için sürpriz oldu. Başka birçok kişi için de sürpriz oldu" dedi.

ABD ile Rusya arasında Riyad'da gerçekleşen görüşmeyi medyadan öğrendiğini belirten Zelenskiy, "Bilmiyorum ve açıkçası pek ilgilenmiyorum" diye konuştu.

Suudi Arabistan ziyareti ertelendi

Zelenskiy yarın planlanan Suudi Arabistan ziyaretinde ABD'li yetkililerle bir araya gelip gelmeyeceği ile ilgili bir soru üzerine "Biz tamamen açığız ve dürüstüz. O yüzden Suudi Arabistan'a gitmeme kararı aldım" dedi. Suudi Arabistan lideriyle konuştuğunu ve ziyaret tarihini 10 Mart'a ertelediklerini belirten Zelenskiy, "ABD'ye gelince de onları Kiev'e bekliyoruz" şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg'un 20 Şubat'ta üç günlüğüne Ukrayna'yı ziyaret etmesi planlanıyor. Kellogg Riyad'daki ABD-Rusya görüşmesine Zelenskiy'nin verdiği tepki sonrasında dün yaptığı açıklamada, barışla ilgili kararı Zelenskiy ve Ukrayna halkının vereceğini, kimsenin Ukrayna'ya barış dayatamayacağını" söylemişti.

"ABD, AB ve İngiltere garantör olmalı"

Zelenskiy Ankara'da Erdoğan ile düzenlediği basın toplantısında barış müzakerelerinde kendileri için güçlü bir Ukrayna ordusu, güvenlik garantileri ve esir takasının önemine vurgu yaptı. ABD ile birlikte Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve İngiltere'nin de hem müzakerelere hem de güvenlik garantilerine dahil edilmesi gerektiğini belirten Zelenskiy, "Bu savaş bizim bölgemizde devam ediyor. Savaşın güvenilir barışla sonuçlanması için hiç hata yapmamalıyız" dedi.

Bugün itibarıyla cephede iki tarafın da kazanamayacağını belirten Zelenskiy, "Rusya bunu istiyordu ama yapamadı. Ukrayna, inanmadılar ama bunu ispatladı, bağımsızlığını korudu. Hiç kolay değildi, yüksek bir bedel ödedi" diye konuştu. Ukrayna'nın NATO üyeliğine ABD ve bazı AB ülkelerinin karşı çıktığını hatırlatan Zelenskiy, bunun Rusya'nın da istediği bir sonuç olduğunu söyledi. Ukrayna lideri, Rusya'nın savaş sırasında işgal ettiği Ukrayna topraklarını hiçbir zaman Rus toprağı olarak tanımayacaklarına da vurgu yaptı.

DW / BK,ET

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