 Erdoğan’dan Ragıp Zarakolu hakkında suç duyurusu | TÜRKİYE | DW | 06.05.2020

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TÜRKİYE

Erdoğan’dan Ragıp Zarakolu hakkında suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yazar Ragıp Zarakolu hakkında, "darbe çığırtkanlığı yaptığı" gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Zarakolu, suç duyurusuna konu olan köşe yazısının darbe karşıtı olduğunu savundu.

Arşiv

Arşiv

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yazar Ragıp Zarakolu hakkında "darbe çığırtkanlığı yaptığı'' gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Ragıp Zarakolu'nun Evrensel Gazetesi ve Artı Gerçek haber sitesinde yayınlanan "Makus Kaderden Kaçış Yok" başlıklı köşe yazısı gösterildi. 5 Mayıs 2020 tarihli yazıda, Zarakolu’nun Erdoğan’ı idam edilen eski Başbakan Adnan Menderes’le karşılaştırdığı belirtildi. Dilekçede, Zarakolu'nun kaleme aldığı "ideolojik içerikli" bu yazıyla "Erdoğan'a karşı açıkça darbe ve idam tehdidinde bulunduğu" savunularak, "Türkiye'nin yakın tarihine göndermeler yaparak 'Korona günleri, bırakın Türkiye'yi tüm dünyayı bir sorgulamaya yöneltmekte. Bundan RTE'nin ve tayfasının kaçması mümkün değil' şeklindeki ifadeleriyle de açıkça darbe çığırtkanlığı yaptığını ortaya koymuştur. Kamuoyunda büyük tepki yaratan anti demokratik beklentilerle dolu sözde yazıda açıkça 'darbe özlemi' vurgulanmış 'darbe seviciliği' yapılmıştır" denildi.

Suç duyurusunda, "Erdoğan'ın şahsına yönelik yapılan saldırının önlenmesi için Ragıp Zarakolu, Evrensel Gazetesi Sorumlu Müdürü ve bağlı olduğu yetkili, Artı Gerçek İnternet Gazetesi Sorumlu Müdürü ve bağlı olduğu yetkililer hakkında Türkiye Cumhuriyeti'nin Anayasal düzenine ve Cumhurbaşkanın'a karşı alenen işlemiş oldukları fiiller nedeniyle soruşturma açılarak cezalandırılmaları"' talep edildi. 

Yazar Ragıp Zarakolu

Yazar Ragıp Zarakolu

Altun da suç duyurusunda bulunmuştu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un da dün aynı yazı nedeniyle Ragıp Zarakolu ve Artı Media hakkında suç duyurusunda bulunduğu açıklanmıştı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Altun’un suç duyurusunun vatandaş olarak ülkesine, milletine ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı sorumluluğu dolayısıyla yapıldığı belirtilmişti. Suç duyurusu dilekçesinde, bu tür yayınların yayın ve tehditlerin halk arasında korku ve tartışma yaratarak kamu barışını bozmayı amaçladığı savunularak, "Bu çabalarında başarılı olamayacak olsalar da sistematik bir şekilde yürütüldüğü anlaşılan bu tehdit ve korkutma içeren yayınları yapan kişi ve yayın kuruluşları hakkında soruşturma yürütülmesi, haklarında kamu davası açılması ve bu suçlardan zarar gören kamu adına ceza verilmesi gerekmektedir" denilmişti.

Altun sosyal medya hesabından da yazıyı paylaşarak, "Erdoğan'ın sonuna kadar yanında, sonuna kadar arkasındayız"' demişti.


Zarakolu’dan yanıt: Hayatım darbelere karşı mücadeleyle geçti

Suçlamaların odağındaki yazar Ragıp Zarakolu ise yaptığı yazılı açıklamada yazının darbe karşıtı bir içeriğe sahip olduğunu ifade etti. Evrensel’in haberine göre, Zarakolu açıklamasında "Yazının bu kadar ters yorumlanması anlaşılır bir şey değil. Cumhurbaşkanlığı sözcülerinin yazıyı yeterince okumadıkları anlaşılıyor" ifadelerini kullandı. "Hayatım darbelere, darbeci eğilimlere karşı mücadele ile geçti” diyen Zarakolu, "İnsan hakları ve adalete bir gün her kes muhtaç olabilir ve olacaktır" diye yazdı.

DW, DHA / SÖ, HT

©️ Deutsche Welle Türkçe

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