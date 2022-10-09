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Fotoğraf: David W Cerny/REUTERS
PolitikaTürkiye

Erdoğan'dan Onur Şener açıklaması

18 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öldürülen müzisyen Onur Şener'le ilgili açıklama yaptı. Erdoğan "Adli vakalar üzerinden kamu kurumlarının hedef gösterilmesini yanlış buluyoruz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, geçen hafta Ankara'da sahne aldığı mekânın önünde öldürülen müzisyen Onur Şener ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "﻿Kimi müessif adli vakalar üzerinden kamu kurumlarının, kamu görevlilerin hedef gösterilmesini de yanlış buluyoruz. Hunharca katledilen müzisyen bir kardeşimizin acısını istismar etmek, bunu siyasetin malzemesi haline getirmek, böyle elim bir hadise üstünden farklı hesaplar görmek ne ahlakidir, ne insanidir. Milletçe hepimizin yüreğini dağlayan hadiseler karşısında elbette tepkimizi göstereceğiz, faillerin hak ettikleri cezayı alması için meselenin takipçisi olacağız" dedi.

DHA'nın haberine göre, müzisyen Onur Şener, sahne aldığı eğlence mekanında, karaoke yapmadan şarkı söylemesini isteyen grupla tartışmasının ardından çıkan kavgada, boğazı cam bardakla kesilerek öldürüldü. Olayla ilgili olarak üç kişi tutuklanırken, bir zanlı ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Tutuklanan üç zanlıdan ikisinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda; birinin de Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'de çalıştığının ortaya çıkmasının ardından bu kurumlar açıklama yaparak bu kişilerin görevlerinden uzaklaştırıldığını belirtilmişti.

Onur Şener'in 5,5 yaşındaki kızı Ceyla Şener'in avukatı İnanç Görür ise "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma dikkatlice ve tüm ayrıntılar neticesinde devam etmektedir. Savcılık tarafından iddianamenin hazırlanmasını ve hazırlandıktan sonra da mahkeme aşamasına giderek, yavrumuzu babasından koparan faillerin en ağır cezayı almaları için elimizden geleni hukuki olarak yapacağımızı ve takipçisi olacağımızı belirtiriz. İnanıyorum ki yakın zamanda iddianame hazırlanıp mahkeme aşamasına geçilecektir. Dava ile ilgili söyleyebileceğim husus bu kadardır. Umarım rahmetli Onur Şener'in canavarca hislerle katledilmesinin cezasının da en ağır şekilde olacağına inanıyorum" açıklaması yaptı.

DHA,DW/BÖ,EC

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