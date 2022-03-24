Erdoğan’dan NATO’ya dayanışma çağrısı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi’nin ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "NATO’nun, mevcut savaş ortamında Ukrayna’ya siyasi ve pratik desteğini sürdürürken gerçekçi ve stratejik bir yaklaşımla hareket etmesi şarttır" diye konuştu.

Türkiye’nin ittifak dayanışmasını esas alarak NATO’nun caydırıcılık ve savunma tedbirlerine gerekli katkıyı sürdüreceğini belirten Erdoğan, "Müttefiklerimizden de aynı dayanışmayı bekliyoruz" dedi.

"Türk savunma sanayi ürünlerinin başarıları ortadayken bu alanda karşılaştığımız engellemelerin hiçbir makul gerekçesi olamaz" diyen Erdoğan, "Savunma sanayimizin önüne bizzat bazı müttefiklerimiz tarafından konan kısıtlamaların artık kaldırılması ortak menfaatimizedir" şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Müttefikler arasında gizli-açık ambargoların bırakın uygulanmasını, gündeme dahi gelmemesi gerekir” diyerek bu konudaki beklentilerini liderlerle paylaştığını ifade etti.

"Arabuluculuğa yönelik gelecek olumlu bir teklife hazırız"

Türkiye’nin hem Rusya hem de Ukrayna’yla yakın ilişkileri olduğunu belirten Erdoğan, savaşın bir an önce sona erdirilmesine yönelik olarak iki ülkeyle de yoğun temas halinde olduklarını belirtti.

Erdoğan, Ukrayna krizine ilişkin ise nihai çözümün "Rusya ve Ukrayna ile uluslararası kamuoyunun kabul edeceği muteber bir formüle dayanması gerektiği düşüncesinde olduklarını" ifade etti. Cumhurbaşkanı Ukrayna’nın egemenliği ve bağımsızlığının temel hedef olması gerektiğini de vurguladı.

Putin ve Zelenskiy ile görüşmeleri devam ettireceklerini belirten Cumhurbaşkanı, "Gayretimiz iki lideri bir araya getirmek suretiyle özellikle bir barış atmosferini oluşturmak" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’nın olası arabuluculuğuna ilişkin "Türkiye’nin arabuluculuğuna yönelik olumlu bir talep, teklif gelirse zaten buna hazırız. Bu adımı atmaya hazır olduğumuzu söyledik” ifadelerini kullandı.

Erdoğan konuşmasında mülteciler konusuna da değindi. Cumhurbaşkanı, "Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere herkes kapısına gelen mültecileri desteklemeli, sıkıntılarının hafifletilmesi için elini taşın altına koymalıdır" diye konuştu.

DW/SÖ,EC

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