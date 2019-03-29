 Erdoğan’dan Merkel’e taziye telefonu | TÜRKİYE | DW | 12.04.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

TÜRKİYE

Erdoğan’dan Merkel’e taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, annesinin ölümünden dolayı Almanya Başbakanı Merkel’e taziyede bulundu. İki liderin görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin de gündeme geldiği bildirildi.

Verhältnis Deutschland Türkei (Imago/Depo Photos)

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'e annesinin vefatı nedeniyle taziyede bulundu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Erdoğan Merkel'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek, annesinin yaşamını yitirmesi dolayısıyla taziyelerini iletti” denildi.

Açıklamada, iki liderin görüşmesinde ayrıca iki ülke arasındaki ilişkilerle ilgili görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Nisan ayı başında yaşamını yitirmişti

Almanya Başbakanı Merkel'in annesi Herlind Kasner'in Nisan ayı başında yaşamını yitirdiği, Çarşamba günü kamuoyuna açıklanmıştı. Konuya ilişkin haberlerin SuperIllu dergisi ile Bild gazetesinde yer almasının ardından hükümet sözcüsü, Merkel'in annesinin yaşamını yitirdiğini teyit etmişti. Sözcü, "Başbakan ve ailesinin özel hayatına saygı gösterilmesini rica ediyoruz” açıklamasında bulunmuştu. 90 yaşında hayatını kaybeden Herlind Kasner, Brandenburg eyaletinin Templin kentinde yaşıyordu.

DW,dpa/JD,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Merkel Erdoğan şiirine yorum yapamayacak

Komedyen Jan Böhmermann'ın tartışmalı Erdoğan şiirini "kırıcı" olarak nitelendiren Başbakan Merkel mahkemelik oldu. Başbakanlık, ifadenin bir daha kullanılmayacağını taahhüt etti. (11.04.2019)  

Merkel'den Erdoğan'a Suriye çağrısı

Almanya Başbakanı Merkel, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD'nin Suriye'den çekilme kararına Ankara'nın "ihtiyat ve sorumlulukla tepki vereceğini" ümit ettiğini söyledi. (30.12.2018)  

Erdoğan ve Merkel kahvaltıda buluştu

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Merkel, Berlin’de bir çalışma kahvaltısında bir araya geldi. Görüşmede ağırlıklı olarak ekonomik işbirliğinini güçlendirilmesi konusunun ele alındığı açıklandı. (29.09.2018)  

Benzer içerik

Muhtar adayı Recep Tayyip Erdoğan 29.03.2019

Gölcük'ün genç muhtar adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı ile bir akrabalığı yok. İsminin kendisine çok yardımcı olduğunu söylese de zaferi garanti değil. Julia Hahn'ın haberi.

Bild-Kombo Böhmermann Merkel Erdogan

Merkel Erdoğan şiirine yorum yapamayacak 11.04.2019

Komedyen Jan Böhmermann'ın tartışmalı Erdoğan şiirini "kırıcı" olarak nitelendiren Başbakan Merkel mahkemelik oldu. Başbakanlık, ifadenin bir daha kullanılmayacağını taahhüt etti.

Jan Böhmermann

Komedyen Böhmermann Merkel’e dava açtı 02.04.2019

Alman komedyen Jan Böhmermann, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili tartışmalı şiiri hakkında yaptığı değerlendirmeden dolayı Almanya Başbakanı Angela Merkel’e dava açtı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

İstanbul’daki seçim belirsizliği TL’yi vurdu

İstanbul’da yerel seçimlerin yaklaşık 2 haftadır sonuçlanmaması, Türk Lirası’na ağır darbe vurdu. Dolar kuru 5,80 TL seviyesine dayandı. Uzmanlara göre, YSK’nın kararı geciktirmesi TL’deki kaybı artıracak.  

FOTO-GALERİ

World Press Photo Contest 2019 | Gewinner Photo of the Year (Getty Images/John Moore)

Dünya Basın Fotoğrafı Ödülleri: 2019'un en çarpıcı kareleri

ABD sınırından tüyler ürpertici kareler, nesli tükenmekte olan doğanlar, Rusya ve ABD'deki "vatanseverlik" kampları… Dünya Basın Fotoğrafları Ödülleri'nin kazananları arasında yine birbirinden çarpıcı kareler yer aldı.  