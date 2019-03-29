Erdoğan’dan Merkel’e taziye telefonu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'e annesinin vefatı nedeniyle taziyede bulundu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Erdoğan Merkel'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek, annesinin yaşamını yitirmesi dolayısıyla taziyelerini iletti” denildi.

Açıklamada, iki liderin görüşmesinde ayrıca iki ülke arasındaki ilişkilerle ilgili görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Nisan ayı başında yaşamını yitirmişti

Almanya Başbakanı Merkel'in annesi Herlind Kasner'in Nisan ayı başında yaşamını yitirdiği, Çarşamba günü kamuoyuna açıklanmıştı. Konuya ilişkin haberlerin SuperIllu dergisi ile Bild gazetesinde yer almasının ardından hükümet sözcüsü, Merkel'in annesinin yaşamını yitirdiğini teyit etmişti. Sözcü, "Başbakan ve ailesinin özel hayatına saygı gösterilmesini rica ediyoruz” açıklamasında bulunmuştu. 90 yaşında hayatını kaybeden Herlind Kasner, Brandenburg eyaletinin Templin kentinde yaşıyordu.

DW,dpa/JD,BK

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