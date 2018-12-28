Erdoğan'dan Menbiç açıklaması: Bu topraklar Suriye'ye ait

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye ordusunun Menbiç kentine girdiğini ilan etmesiyle ilgili, "Kesinleşmiş bir şey yok" dedi.

İstanbul'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, bu toprakların Suriye'ye ait olduğunu vurgulayarak, "Suriye'nin bir defa bölünmesine zaten karşıyız ama bizim bütün hedefimiz oradaki terör örgütlerinin oradan çıkmasıdır. Terör örgütlerinin çıkması halinde zaten bize de yapacak iş kalmaz" dedi.

"Bizim bütün hedefimiz burada YPG'nin gerekli dersi almasıdır. Bu konuda da kararlılığımız tamdır" diyen Erdoğan bölgeye ilişkin Ankara'nın ABD ve Rusya ile olan ilişkilerinin sağlıklı bir şekilde devam ettiğini söyledi.

"Kesinleşmiş bir şey yok"

Suriye'nin Menbiç'e yönelik psikolojik bir eylem içinde olduğunu da söyleyen . Erdoğan, "Orada kendi bayrağını dalgalandırma gibi bir durum olduğunu biliyoruz. Ama ortada henüz daha kesinleşmiş bir şey yok. Bir saat kadar önce yine arkadaşlarımla, istihbaratla vesaire görüşmeleri de yaptım" diye konuştu.

Cumartesi sabahı, Dışişleri Bakanı, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı, Savunma Bakanı ve Özel Temsilciden oluşan bir heyetin Moskova'ya gideceğini hatırlatan Erdoğan, "Orada bu konuları etraflıca ele alacaklar. Ardından belki benim de Sayın Putin (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin) ile hem telefon hem de Moskova veya Soçi ziyaretim olabilir. Bunları bizim bu arada çok ciddi olarak ele almamız gerekiyor" dedi.

MSB'den "kışkırtıcı eylem ve söylemlerden uzak durma" çağrısı

Öte yandan bir açıklama da Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bölgeyi silah zoruyla kontrol eden YPG/PKK terör örgütünün, bölge halkı adına açıklama yapma ve diğer unsurları davet etme hakkı ve yetkisi yoktur. Tüm tarafları bölgeyi daha fazla istikrarsız hale getirecek kışkırtıcı eylem ve söylemlerden uzak durma konusunda uyarıyoruz. Konu tarafımızdan yakinen takip edilmektedir."

YPG yardım istedi Suriye ordusu girdi

Cuma sabahı Menbiç'te bulunan Suriyeli Kürtlerin milis gücü YPG'nin Türkiye'nin "operasyon tehditlerine" karşı Şam'ı kentin kontrolünü devralmaya davet etmesinden kısa süre sonra Suriye ordusu Menbiç'e girdiğini ilan etmişti.

YPG'nin, Fırat Nehri'nin doğusundaki bölgelere askeri operasyon yapacağı uyarısında bulunan Türkiye karşısındaki endişeleri, ABD'nin bölgeden asker çekme kararının ardından daha da artmıştı.

Ankara, IŞİD'e karşı ABD desteğiyle oluşturulan Suriye Demokratik Güçleri'nin büyük çoğunluğunu oluşturan YPG'yi terör örgütü olarak görüyor.

DW/GY,BK

© Deutsche Welle Türkçe