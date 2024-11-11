Erdoğan'dan Müslüman ülkelere İsrail eleştirisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gereçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirve Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Erdoğan, ''İsrail, insani yardımların dahi Gazze'ye ulaştırılmasına tahammül edemiyor, sevk edilen yardım malzemelerini aylardır Mısır'da bekletiyor... İsrail'in Gazze ve diğer Filistin topraklarında gerçekleştirdiği katliamlarda bugüne kadar yüzde 70'i çocuk ve kadın 50 bin Filistinli şehit oldu" dedi.

Konuşmasında Müslüman ülkelerin İsrail'e tepki göstermekte yatersiz kaldığını söyleyen Erdoğan, "Bir avuç Batılı ülke İsrail'e her türlü desteği verirken, Müslüman ülkelerin tepki göstermekte yetersiz kalması durumun bu noktaya gelmesine yol açmıştır. Uluslararası hukuk ve BM şartı temelinde Filistin’de soykırım suçu işleyenlere özellikle zorlayıcı tedbirler alınması için girişimlerimizi eşgüdüm halinde sürdürmemiz fevkalade önemlidir. Aramızdaki görüş ve tutum farklılıklarının ortak davalarımızda bizlere ayak bağı olmasına izin veremeyiz" diye konuştu.

Ticareti sonlandırın çağrısı

İslam ülkelelerinin temsilcilerine seslenen Erdoğan, "İslam ülkeleri olaral İsrail’e karşı atılabilecek adımlara öncülük etmeliyiz. Her şeyden önce İsrail’e silah ambargosu uygulanması İsrail’le ticaretin sonlandırılması ve İsrail’in saldırganlığı sona ermedikçe uluslararası alandan tecrit edilmesi son derece mühimdir. Türkiye olarak İsrail’e yönelik ticari kısıtlamaları yürürlüğe koyduk. Netanyahu hükümetine Filistin topraklarını işgalinin maliyeti olduğunu hissettirecek somut ve gerçekçi tüm önerileri hayata geçirmeye hazırız. Mevcut İsrail hükümetinin rızasını aramak suretiyle iki devletli bir çözüme ulaşmanın imkansızlığını hepimiz görüyoruz. Bu şartlar altında daha fazla ülkenin Filistin Devleti'ni tanımasını teşvik etmeliyiz. Filistin Devleti’nin BM üyesi olduğu günleri göreceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB) terör örgütleri listesindeki Hamas'ın 7 Ekim 2023'te düzenlediği ve yaklaşık bin 200 İsraillinin öldürüldüğü, 250'sinin de kaçırıldığı baskından sonra İsrail tarafından Gazze'ye düzenlenen saldırılarda yerel sağlık yetkililerinin verdiği bilgilere göre şu ana dek 43 binin üzerinde kişi hayatını kaybetti.

DW/ ANKA,KA,TY

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl ulaşabilirim?