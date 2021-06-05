Erdoğan'dan müsilaj açıklaması

Marmara Denizi'ni etkisi altına alan müsilaj sorunu ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu konuda Çevre ve Şehircilik Bakanıma talimat verdim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi, bu şu niye yapmıyor demeyeceksiniz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak koordinasyonu sağlayacaksınız, üniversitelerle el ele vererek başta Marmara olmak üzere bu müsilaj belasından denizlerimizi kurtaracağız. Biz bunu yapar mıyız? Yaparız. Biz bunu Haliç'te yaptık mı? Yaptık" dedi.

5 Haziran Dünya Çevre Günü Toplu Açılış Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah müsilaj belasından denizimizi kurtaracağız. Benim korkum Karadeniz'e yayılıp Marmara yaparsa bela büyüktür. Gecikmeden bunu yapmalıyız" şekliden konuştu. Erdoğan, "Müsilaj belası tüm kurumlarımızın ortak gayretiyle çözülecek bir sorundur" dedi.

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Müsilaj nasıl oluşur?

Kirlilik ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden deniz sıcaklığı nedeniyle oluşan müsilaj (deniz salyası), özellikle Marmara Denizi'nde ekolojik sisteme zarar veriyor. DW Türkçe'ye açıklama yapan Prof. Dr. Bayram Öztürk, müsilaja yol açanı şöyle özetlemişti: "Aşırı azot ve fosfat nedeniyle oluşuyor. Neden oluyor bu? Arıtma tesislerinin eksikliğinden. Evsel atıklar denize gidiyor. Kirlenme belirtisidir aynı zamanda. Bunları kullanan planktonlar denizin rengini değiştiriyor. Zaman zaman çok fazla oluyorlar. Su sıcaklığı, bugünkü Marmara Denizi için 19 derece. Normalda 16--17 olması lazım."

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesinde görevli Prof. Dr. Öztürk'e göre, başka zamanlarda da bu fitoplankton patlaması yaşandı. Bir dönem Marmara Denizi kırmızı renge boyandığını anlatarak, "Kimi zamanda müsilaj adı verilen, sarı beyaz renginden dolayı salya diye anılan bu madde ortaya çıkıyor. Ancak hepsinin etkisi farklı oluyor" açıklaması yapmıştı.

Uzmanlar, Marmara Denizi’nde artık oksijenin bittiğini ve buna bağlı canlı yaşamının yok olmaya başladığı uyarısı yapıyor.

DHA,DW/BÖ,JD

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