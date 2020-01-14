Erdoğan'dan Libya ve İdlib uyarısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisi AKP'nin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Libyalı komutan Halife Hafter'e gözdağı verdi.

Erdoğan, "Önümüzdeki günlerde darbeci Hafter ile ülkenin meşru yönetimi arasında yapılacak tercihleri dikkatle takip edeceğiz. Ülkenin meşru yönetimine ve Libya'daki kardeşlerimize saldırılarını sürdürmesi halinde, darbeci Hafter'e hak ettiği dersi vermekten de asla geri durmayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moskova'da Türk ve Rus heyetlerinin de katılımıyla düzenlenen ateşkes müzakerelerinde masadan kalkan Hafter'in bu tutumunu da eleştirdi.

Erdoğan, "Biz söylediğimiz sözün arkasında durduk. Ama ne yazık ki darbeci Hafter, aynen darbeciliğinde olduğu gibi, masada bir yalan darbesi yaparak Moskova'yı terk etti. Trablus Hükümeti son derece yapıcı ve uzlaşmacı bir tavır sergiledi. Darbeci Hafter, ateşkesi imzalamaya yanaşmadı. Önce bekledi sonra Moskova'yı terk etti, kaçtı" diye konuştu.

Libya'da Hafter komutasındaki birlikler ile Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti arasındaki çatışmaların 12 Ocak itibarıyla sonlandırılmasının ardından taraflar dün Moskova'da ateşkes anlaşması imzalamak için masaya oturmuştu. Ancak söz konusu anlaşma sadece Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Fayiz es Serrac tarafından imzalandı. Hafter ise anlaşmayı imzalamadan Moskova'dan ayrıldı.

İdlib uyarısı

TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki İdlib vilayetiyle ilgili varılan ateşkes anlaşmasına da değinen Erdoğan, Şam rejimini ateşkese uyması konusunda uyardı. Erdoğan, "Gerekirse rejimin ateşkesi bozma girişimlerini bizzat önlemekte kararlıyız" ifadesini kullandı.

Rusya ve rejim güçleri, Türkiye ile varılan anlaşma kapsamında, İdlib'e yönelik askeri operasyonlarını geçen Pazar günü durdurmuştu.

İdlib'de varılan ateşkes anlaşması, dün Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan ve Suriyeli mevkidaşının Moskova'da gerçekleştirdiği görüşmede ele alınan konular arasındaydı.

DW/CÖ,BK

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