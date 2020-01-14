 Erdoğan′dan Libya ve İdlib uyarısı | TÜRKİYE | DW | 14.01.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Erdoğan'dan Libya ve İdlib uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkes anlaşmasını imzalamayan komutan Hafter'i Libya'da saldırılarını sürdürmesi durumunda "hak ettiği dersi vermekle" tehdit etti. Erdoğan Suriye'yi de İdlib'de ateşkese uyması için uyardı.

default

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisi AKP'nin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Libyalı komutan Halife Hafter'e gözdağı verdi.

Erdoğan, "Önümüzdeki günlerde darbeci Hafter ile ülkenin meşru yönetimi arasında yapılacak tercihleri dikkatle takip edeceğiz. Ülkenin meşru yönetimine ve Libya'daki kardeşlerimize saldırılarını sürdürmesi halinde, darbeci Hafter'e hak ettiği dersi vermekten de asla geri durmayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moskova'da Türk ve Rus heyetlerinin de katılımıyla düzenlenen ateşkes müzakerelerinde masadan kalkan Hafter'in bu tutumunu da eleştirdi.

Erdoğan, "Biz söylediğimiz sözün arkasında durduk. Ama ne yazık ki darbeci Hafter, aynen darbeciliğinde olduğu gibi, masada bir yalan darbesi yaparak Moskova'yı terk etti. Trablus Hükümeti son derece yapıcı ve uzlaşmacı bir tavır sergiledi. Darbeci Hafter, ateşkesi imzalamaya yanaşmadı. Önce bekledi sonra Moskova'yı terk etti, kaçtı" diye konuştu.

Libya'da Hafter komutasındaki birlikler ile Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti arasındaki çatışmaların 12 Ocak itibarıyla sonlandırılmasının ardından taraflar dün Moskova'da ateşkes anlaşması imzalamak için masaya oturmuştu. Ancak söz konusu anlaşma sadece Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Fayiz es Serrac tarafından imzalandı. Hafter ise anlaşmayı imzalamadan Moskova'dan ayrıldı.

İdlib uyarısı

TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki İdlib vilayetiyle ilgili varılan ateşkes anlaşmasına da değinen Erdoğan, Şam rejimini ateşkese uyması konusunda uyardı. Erdoğan, "Gerekirse rejimin ateşkesi bozma girişimlerini bizzat önlemekte kararlıyız" ifadesini kullandı.

Rusya ve rejim güçleri, Türkiye ile varılan anlaşma kapsamında, İdlib'e yönelik askeri operasyonlarını geçen Pazar günü durdurmuştu.

İdlib'de varılan ateşkes anlaşması, dün Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan ve Suriyeli mevkidaşının Moskova'da gerçekleştirdiği görüşmede ele alınan konular arasındaydı.

DW/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Masadan kalkan Hafter'le ilgili Türkiye iddiası

Libyalı General Halife Hafter, Moskova'da müzakere edilen ateşkes anlaşmasını imzalamadan Rusya'dan ayrıldı. Hafter'in kabul ettiremediği talepler arasında Türkiye'yle ilgili konular da olduğu iddia ediliyor. (14.01.2020)  

Erdoğan 19 Ocak'ta Almanya'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Libya'da barış sürecinin masaya yatırılacağı Berlin'deki konferansa katılmak üzere 19 Ocak'ta Almanya'ya gideceği bildirildi. Başbakan Merkel'in de bu ay Türkiye'yi ziyaret etmesi bekleniyor. (13.01.2020)  

Libya'da ateşkes yürürlüğe girdi

Libya’da taraflar Türkiye ve Rusya’nın ortak ateşkes önerisini kabul etti. Ateşkes gece yarısı devreye girdi. (12.01.2020)  

Rusya: İdlib'de ateşkes sağlandı

Türkiye ile Rusya arasında yapılan anlaşma kapsamında, Suriye'nin İdlib vilayetinde ateşkes ilan edildiği bildirildi. (09.01.2020)  

Benzer içerik

LNA Chef Khalifa Haftar

Rusya: Hafter iki gün süre istedi 14.01.2020

Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova'da müzakere masasından kalkan Libyalı komutan Hafter'in ateşkes anlaşmasıyla ilgili olarak iki gün süre istediğini duyurdu.

Bildkombo Haftar und as-Sarradsch

Libya'da ateşkes sonrası imza beklentisi 13.01.2020

Libya'da dün itibarıyla yürürlüğe giren ateşkesin şartları konusunda bugün tarafların Moskova'da bir anlaşma imzalaması bekleniyor.

Khalifa Haftar

Masadan kalkan Hafter'le ilgili Türkiye iddiası 14.01.2020

Libyalı General Halife Hafter, Moskova'da müzakere edilen ateşkes anlaşmasını imzalamadan Rusya'dan ayrıldı. Hafter'in kabul ettiremediği talepler arasında Türkiye'yle ilgili konular da olduğu iddia ediliyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Erdoğan Eylül 2018'de Berlin'de Merkel ile bir araya gelmişti.

Erdoğan 19 Ocak'ta Almanya'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Libya'da barış sürecinin masaya yatırılacağı Berlin'deki konferansa katılmak üzere 19 Ocak'ta Almanya'ya gideceği bildirildi. Başbakan Merkel'in de bu ay Türkiye'yi ziyaret etmesi bekleniyor.  

FOTO-GALERİ

default

İran’ın tarihî kültürel zenginlikleri

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran'ın kültürel varlıklarını vurma tehdidi uluslararası toplumda infial uyandırdı. Peki Trump’ın sözünü ettiği tarihî zenginlikler neler ve bugün bunlar nerede bulunuyor? Konuyu araştırdık.  