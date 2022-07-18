Erdoğan'dan KYK borçları açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüksek öğrenim gören öğrencilerin öğrenimleri süresince aldıkları öğrenim kredisinin geri ödemelerine ilişkin açıklamada bulundu. Erdoğan, Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borcu olarak da bilinen kredinin geri ödemesinin sadece ana para miktarında olacağını açıkladı.

Erdoğan, "Kredi geri ödemelerinin, enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık. Aldığımız kararla, kredi geri ödemelerinde toplam 26 milyar liranın üzerinde bir yükü gençlerimizin üzerinden kaldırmış oluyoruz” ifadelerini kullandı.

Bu kararla 3 milyon 157 bin gencin öğrenim kredisi sorununu çözdüklerini belirten Erdoğan, gelecek yıldan itibaren kredi alacak olan öğrencilerin artık sadece aldıkları kredi rakamından sorumlu olacaklarını, faiz ödemeyeceklerini belirtti.

Halihazırda KYK kredisi olarak lisans öğrencilerine 850 TL, yüksek lisans öğrencilerine 1.700 TL ve doktora öğrencilerine 2.550 TL burs veriliyor. Son zamanlarda sosyal medyada gençler, kredinin üzerine gelen faizin çok yüksek olduğuna yönelik paylaşımlarda bulunuyordu.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma günü İstanbul Saraçhane Meydanı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'ndaki konuşmasında konuya ilişkin, "Son zamanlarda Bay Kemal çıkmış, üniversiteli gençlerimizi, aldıkları burslarla ilgili onlara faiz yükü bindiriyormuşuz. Faizin en büyük düşmanı biziz. Allah nasip ederse ilk kabine toplantımızda bu konuyla ilgili açıklamayı toplantı sonrası yapacağız. Gençlerimizi faize kurban etmeyiz. Enflasyona da kurban etmeyiz" ifadelerini kullanmıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu daha önce, "Gençlere sesleniyorum: Faizli KYK borçlarını ödemeyin! Bir sene içinde iktidara geliyoruz; sözünü verdiğim gibi, sizden sadece ana para talep edilecek, o da iş bulduğunuzda" diye konuşmuştu.

DW / AI, BK