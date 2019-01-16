 Erdoğan′dan Kuzey Irak′taki saldırıyla ilgili açıklama | TÜRKİYE | DW | 26.01.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

TÜRKİYE

Erdoğan'dan Kuzey Irak'taki saldırıyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP Gaziantep İl Başkanlığı Teşkilat Yemeğinde yaptığı konuşmada Kuzey Irak'taki saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

Erdogan bei AKP-Sitzung im türkischen Parlament (Reuters/T. Berkin)

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Gaziantep Belediye Başkan Adayları Tanıtım toplantısına katıldı. Erdoğan ardından AKP Gaziantep İl Başkanlığı teşkilat yemeğine gitti. Burada bir konuşma yapan Erdoğan Kuzey Irak'taki üs bölgesine düzenlenen saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

Erdoğan, "Güvenlik birimlerimizin son haftalarda bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlarda ele geçirdiği malzemeler, örgütün seçim dönemini kana ve gözyaşına bulamak için ciddi hazırlıklar içinde olduğunu gösteriyor. Ama artık bunlar geçerli değil. Bugün yine Irak tarafında bir yanlış yapmak istediler. Uçaklarımız, silahlı insansız hava araçlarımız kalktı, hepsi dağılma durumunda kaldı" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı bugün Twitter hesabı üzerinden, Irak'ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetlerine ait üs bölgesine "PKK provokasyonu sonucu" saldırı gerçekleştirildiğini, olayda kısmi araç ve malzeme hasarı meydana geldiği bildirmişti.

BW/ET 

©Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Syrien Manbij

IŞİD'den Menbiç'te bombalı saldırı 16.01.2019

Suriye'nin kuzeyindeki Menbiç kentinde bombalı saldırı düzenlendi. ABD, IŞİD'in üstlendiği saldırıda ikisi asker, dört vatandaşının öldüğünü duyurdu. Saldırıda sivillerin de hayatını kaybettiği bildirildi.

Türkei beginnt Offensive Operation Afrin in Syrien

Irak'ın notasına Türkiye'den yanıt: Operasyonlar sürecek 15.12.2018

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, TSK‘nın Kuzey Irak'a düzenlediği hava operasyonları nedeniyle Ankara'yı kınayan Bağdat'a, "Terör örgütleri Irak'ta yuvalandıkları müddetçe operasyonlara devam edilecek" yanıtını verdi.

Türkei Afrin Stadtzentrum Türkischer Panzer Kawa-Statue

Afrin’de bombalı saldırı: En az 9 ölü 17.12.2018

Afrin’de pazar yerine bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda en az 9 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı kendilerine “Zeytinin Gazabı” adını veren YPG bağlantılı bir grubun üstlendiği bildiriliyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Diyarbakır'da geçtiğimiz haftalarda Leyla Güven ile dayanışma için düzenlenen gösteriden bir kare.

HDP milletvekili Leyla Güven tahliye edildi

Terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP milletvekili Leyla Güven‘in yaklaşık bir yıl sonra tahliyesine karar verildi. Güven, Öcalan'a uygulanan tecritin kaldırılması için 8 Kasım 2018'den bu yana açlık grevindeydi. 

FOTO-GALERİ

Bildergalerie Totale Mondfinsternis 2019 weltweit (Reuters/Y. Herman)

'Kanlı Ay' tutulmasından masalsı dokunuş

'Kanlı Ay' tutulması yine benzersiz kareler yakalama fırsatı sundu. Heykel ve binalara bir de kanlı ay fonuyla bakın.  