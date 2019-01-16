Erdoğan'dan Kuzey Irak'taki saldırıyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Gaziantep Belediye Başkan Adayları Tanıtım toplantısına katıldı. Erdoğan ardından AKP Gaziantep İl Başkanlığı teşkilat yemeğine gitti. Burada bir konuşma yapan Erdoğan Kuzey Irak'taki üs bölgesine düzenlenen saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

Erdoğan, "Güvenlik birimlerimizin son haftalarda bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlarda ele geçirdiği malzemeler, örgütün seçim dönemini kana ve gözyaşına bulamak için ciddi hazırlıklar içinde olduğunu gösteriyor. Ama artık bunlar geçerli değil. Bugün yine Irak tarafında bir yanlış yapmak istediler. Uçaklarımız, silahlı insansız hava araçlarımız kalktı, hepsi dağılma durumunda kaldı" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı bugün Twitter hesabı üzerinden, Irak'ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetlerine ait üs bölgesine "PKK provokasyonu sonucu" saldırı gerçekleştirildiğini, olayda kısmi araç ve malzeme hasarı meydana geldiği bildirmişti.

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