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Erdoğan'dan kritik dönemde Azerbaycan ziyareti

25 Eylül 2023

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan lideri Aliyev'in daveti üzerine Nahçıvan'a gitti. Ziyaret, dünyanın gözünün Dağlık Karabağ'da olduğu bir dönemde gerçekleşiyor.

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Erdoğan ve Aliyev 2021 yılında Dağlık Karabağ'ın Şuşa şehrinde bir araya gelmişti.
Erdoğan ve Aliyev 2021 yılında Dağlık Karabağ'ın Şuşa şehrinde bir araya gelmişti.Fotoğraf: Turkish Presidency/AP/picture alliance

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azeri mevkidaşı İlham Aliyev'in daveti üzerine günübirlik çalışma ziyaretinde bulunmak için Nahçıvan'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TUR" uçağıyla TSİ 11.20'de Atatürk Havalimanı'ndan Nahçıvan'a hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve bazı yetkililer eşlik etti.

Erdoğan, Nahçıvan'daki temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le baş başa görüşecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Erdoğan-Aliyev arasında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Azerbaycan ikili ilişkileri ve Dağlık Karabağ'daki son gelişmeler başta olmak üzere güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacağını açıkladı.

Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı Temel Atma Töreni'ne de katılacak olan Erdoğan, ortak basın toplantısı ve imza töreni sonrasında Onarım Üretim Askeri Kompleksi Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

Erdoğan'ın Nahçıvan ziyareti, Azerbaycan'ın geçen hafta Dağlık Karabağ'da düzenlediği askeri operasyonun akabinde gerçekleşiyor.

Azerbaycan, Dağlık Karabağ'da geçen Salı günü başlattığını duyurduğu "terörle mücadele operasyonunu" taraflar arasında yaklaşık 24 saat sonra Rusya'nın arabuluculuğunda varılan ateşkesin ardından Perşembe günü başarıyla tamamladığını açıklamıştı. Varılan uzlaşma, bölgedeki ayrılıkçı Ermeni güçlerin silahlarını bırakmalarını ve Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan'a entegre edilmesini öngörüyor.

DW/CÖ,TY

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