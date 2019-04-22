Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıya dair açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, dün Ankara’nın Çubuk ilçesinde düzenlenen bir askerin cenaze töreni sırasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na düzenlenen saldırı ile ilgili ilk açıklama geldi.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki dün Çubuk’ta bir şehidimizin cenaze töreninde istenmeyen bir olay meydana gelmiş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik protestolar şiddet eylemine dönüşmüştür” diyen Erdoğan, "Olay tüm boyutlarıyla soruşturulmaktadır. Şiddeti asla tasvip edemeyiz. Şiddetin ve terörün her türüne karşıyız. Kimsenin Türkiye'nin huzur iklimine zarar vermesine müsaade etmeyiz.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün attığı tweetlerde Kılıçdaroğlu'na "geçmiş olsun” mesajının yer almaması dikkat çekti.

Dün ise Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın saldırıyı kınayarak, Twitter üzerinden CHP liderine geçmiş olsun dileklerini iletmişti.

Soylu: Provokasyon yok

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na cenazede yapılan saldırıda provokasyon olmadığını söyledi. Ankara'da bir basın toplantısı düzenleyen Soylu, "şimdiye kadar yapılan çalışmalarda, olayın dışarıdan bir provokasyonla ilgisi olduğuna dair herhangi bir bulguya, somut bir delile” rastlamadıklarını ifade etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Kılıçdaroğlu'nun cenazeye geleceği bilgisinin güvenlik birimleriyle paylaşılmadığını belirten Soylu, şöyle konuştu:

"Böyle hassas bir dönemde bir genel başkan cenazeye gelecekse, genel başkanın güvenlik ekibinin bunu güvenlik birimleriyle paylaşması esastır. Kılıçdaroğlu'nun bu cenaze merasimine geleceğine dair güvenlik birimlerimize herhangi bir bilgilendirmesi söz konusu olmamıştır.”

Soylu'nun tartışmalı ifadeleri yine gündeme geldi

İçişleri Bakanı Soylu’nun geçen yıl yaptığı bir konuşmada CHP’lilere yönelik sarf ettiği sözler Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırı sonrası tekrar gündeme gelmiş, CHP liderini hedef gösterdiğini savunanlar sosyal medyada #Soyluİstifa etiketiyle bakanın istifasını istemişti.

Soylu söz konusu konuşmasında CHP’lilere atıfla şu ifadeleri kullanmıştı: "Valilere müsteşarımız üzerinden böyle bir talimat gönderdim: ‘CHP il başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole kabul etmeyin' dedim. Onların gideceği bir adres var, o adresi de onlara göstereceğiz. Onların gideceği adres şurasıdır: PKK örgüt mensuplarının cenazeleri var. Biz onları çok kısıtlı kaldırttırıyoruz. O leşleri… Onlara bir kişilik kontenjan ayıracağız. Sandıkta beraberlerse cenazede de olacaklar” demişti.

DW/AÜ,DÇÜ

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