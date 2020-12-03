Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 1 milyon TL'lik dava

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında TBMM'de Pazar günü yaptığı konuşmada, kendisine yönelik sarf ettiği 'sözde Cumhurbaşkanı' sözleri nedeniyle 1 milyon TL'lik tazminat davası açtığı bildirildi.

Kılıçdaroğlu'nun 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı'nı hedef alan haksız ve mesnetsiz iddia ve ithamlar yönelttiğini belirten Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, "Sayın Cumhurbaşkanımızın onur, şeref ve saygınlığının ihlal edildiği ve kişilik haklarının ağır bir şekilde zedelendiği gerekçeleriyle Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 1 milyon liralık manevi tazminat davası açılmıştır" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun ifadelerinin Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesinde düzenlenen "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunun unsurlarını da içerdiği belirtilen açıklamada, Kılıçdaroğlu hakkında ayrıca "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu aktarıldı.

Kılıçdaroğlu ne demişti?

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın medya üzerinde baskı kurduğunu belirterek "Basın İlan Kurumu bir anlamda 'basın infaz kurumuna' dönüşüyorsa oturup düşünmemiz gerekiyor. Nasıl bir demokrasi ve nasıl bir medya yaratmak istiyorlar? Yine 2020 yılında Türkiye'de bir ülkenin sözde Cumhurbaşkanı bir gazeteyi doğrudan hedef gösterip 'Ben o gazeteyi okumuyorum siz de satın almayıp okumayın' diye çağrı yapıyorsa orada medya üzerindeki vesayeti ve baskıyı bir düşünün" demişti.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç

Engin Özkoç'a da tazminat davası

Erdoğan ayrıca CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında da 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı. Özkoç'a TBMM'de "Habur Sınır Kapısı'ndan teröristler geçerken senin aklın neredeydi? Bizim çocuklarımız şehit düştü. Sen evlatlarını askere bile göndermedin. Ne yaptın? Bu ülkedeki ölen askerlere neden 'kelle' dedin?" şeklindeki açıklaması nedeniyle tazminat davası açıldığı belirtildi. Erdoğan davaya gerekçe olarak "Cumhurbaşkanı'nın kişilik hakları ve itibarını zedeleyecek söylemlerde bulunulması"nı gösterdi.

Özkoç, davaya konu olan konuşmasında "Sayın Hatip, eğer Recep Tayyip Erdoğan'a bir soru sormak istiyorsan şöyle sor, ‘Sen PKK'ya hendeklerin kazılması için neden izin verdin de askerlerimizin ölümüne sebep oldun?" ifadelerini de kullanmıştı.

ANKA,DHA/HS, TY

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