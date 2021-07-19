Erdoğan'dan Kıbrıs açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kuzey Kıbrıs ziyareti öncesinde Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Erdoğan burada yaptığı açıklamada, "Kıbrıs Türkleri'nin Ada'da yarım asırdan fazla bir süredir eşitlik ve adalet mücadelesi verdiğini" söyledi. Ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la bir araya geleceğini belirten Erdoğan, "Milli davamıza ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelere dair durum değerlendirmesini yapacağız" diye konuştu.

"Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir gelecek arzu eden tüm taraflara bu tarihi fırsatı değerlendirmeleri yönündeki çağrımı tekrarlıyorum. Kıbrıs Türk tarafı dünyaya kimin çözümden yana olduğunu, kimin de çözümsüzlükten nemalandığını bir kez daha göstermiştir" diyen Erdoğan Kıbrıs müzakerelerine ilişkin bir soru üzerine, "Bundan sonra yeni bir müzakere süreci olacaksa, bu ancak iki eşit ve egemen devlet arasında yapılabilir" dedi.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Törenleri vesilesiyle beraberinde bir heyetle Kıbrıs'a giden Erdoğan'ın ilk olarak Lefkoşa'da parlamentoyu ziyaret ederek vekillere seslenecek.

AB iki devletli çözüme sıcak bakmıyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Temmuz başında AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti'ni ziyaretinde Kıbrıs'ta iki devletli bir çözümü hiçbir zaman kabul etmeyeceklerini ifade etmişti.

Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ile bir araya gelen Von der Leyen, buluşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki devletli çözüme dair söz konusu görüşlerini Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da, yapılan telefon görüşmesinde açık bir şekilde aktardığını söylemişti.

DHA, DW / HT/BÖ

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