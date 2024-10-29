Erdoğan'dan Kürtlere "bin yıllık kardeşlik" vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'nin Öcalan çıkışıyla ilgili sessizliğini bozdu, "Türkiye Yüzyılı" için birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Öcalan çıkışı konusunda sessizliğini bozdu. Erdoğan, Cumhuriyet'in 101'inci yılı vesilesiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "29 Ekim Özel" programında yaptığı konuşmada Kuvayi Milliye ruhuna atıfta bulunarak "bin yıllık kardeşlik" vurgusu yaptı.

"Milli mücadelede hiç kimse yan yana yürüdüğü arkadaşına Türk mü Kürt mü, Alevi mi Sünni mi olduğunu sormadı" diyen Erdoğan, "Cumhuriyetimizi kurduktan sonra devletimizin sınırları içindeki her bir insanımızı adil ve eşit vatandaşlar olarak kabul etme sürecimiz biraz sancılı geçmiş olabilir. Ama nihayetinde bunu da başardığımızı düşünüyorum. Geldiğimiz noktada artık geçmiş bir asırdaki acıları yarıştırma, yanlışlarla hesaplaştırma anlayışını geride bırakıp hep birlikte yönümüzü Türkiye yüzyılına çevirmek gerektiğine inanıyorum" diye konuştu.

Bahçeli'nin çağrısına "önyargı" vurgusu

Erdoğan, "Dünyada ve bölgemizde tarihi gelişmelerin yaşandığı siyasi ve ekonomik yeniden yapılanma sürecinin kapılarının aralandığı bir dönemdeyiz. Böyle bir dönemde 85 milyon hep birlikte Türkiye Yüzyılı vizyonu etrafında bütünleşmemiz çok daha önemli ve hayati hale gelmiştir. Bunun için de ülke ve millet olarak önümüzdeki siyasi, sosyal, ekonomik sorunları hızla çözmemiz şarttır. Cumhur İttifakı ortağımızın öncülüğünde son dönemde ortaya konan yaklaşımların bu geniş arka plan ışığında önyargısız olarak değerlendirilmesinin daha faydalı olacağı kanaatindeyiz" ifadelerini kullandı.

"Yeni şeyler söylememiz gereken, sorunları görmezden gelen değil, kararlı irade ortaya koyup çözmemiz gereken bir iklime girdik" diyen Erdoğan, "Buradan köken, inanç, mezhep, meşrep, siyasi ve ideolojik farklılık ayırt etmeksizin yüreği bu ülke ve bu millet sevgisiyle çarpan herkese, tüm vatandaşlarıma samimiyetle sesleniyorum. Gelin Türkiye Yüzyılını birlikte inşa edelim. Gelin, son iki asırdır dünyada yaşanan büyük dönüşümleri kaçırmamıza yol açan farklılıklarımızı Türkiye Yüzyılının inşasının harcı, tuğlası, demiri haline getirelim. Gelin hünkâr Hacı Bektaş'tan aldığımız ilhamla bir olalım, iri olalım, diri olalım, kardeş olalım, hep birlikte Türkiye olalım. Gelin ayrık otlarını değil, bin yıllık kardeşliğimizi büyütelim, güçlendirelim" şeklinde konuştu.

DW/BK,TY

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