Erdoğan'dan Körfez krizine ilişkin mesaj

Körfez ülkelerinin Katar'a yönelik izolasyon politikası başlatmasından bu yana üçüncü kez Doha'ya giden Erdoğan bölgedeki krizin çözülmesini temenni ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazartesi günü gerçekleştirdiği Doha ziyareti sırasında Katar ile Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkeleri arasındaki krizin bir an önce sona ermesini umut ettiğini dile getirdi. Erdoğan diğer yandan Doha'ya karşı uygulanan izolasyon politikasının sonlandırılması için Riyad'ın öne sürdüğü koşullardan olan Katar'daki Türk askeri üssünün kapatılmasını reddetti.

Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı olarak bilinen 5 bin askerin görev yaptığı söz konusu üssü ziyaret eden Erdoğan burada yaptığı konuşumada şunları söyledi:

"Türkiye olarak köklü bağlarımızın bulunduğu Körfez bölgesinin barış, güvenlik ve istikrarına büyük önem atfediyoruz. Bu bölgenin huzurunun, tüm Orta Doğu'nun istikrarı bakımından anahtar rol oynadığına inanıyoruz. İşte sizlerin buradaki varlığı sadece kardeş Katar'ın değil, bütün Körfez bölgesinin istikrarına ve barışına da hizmet etmektir. Hiç kimse ülkemizin bu coğrafyadaki mevcudiyetinden rahatsız olmamalıdır. Sizler, Katar başta olmak üzere tüm bölgede gelecekte özellikle takdirle anılacak tarihi bir görev icra ediyorsunuz. Bu vesileyle Körfez bölgesinde iki buçuk yıldır devam eden krizin bir an evvel çözülmesini temenni ediyorum."

Erdoğan "Bu üssün kapatılmasını talep edenler, ülkemizin Katar'ın kara gün dostu olduğunu hala idrak edemeyenlerdir" diye konuştu.

2022 Dünya Kupası için ekonomik anlaşmalar imzalandı

Ankara ile Doha yönetimleri Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır'ın 2017'de Katar'la ilişkilerini kesmesinden bu yana daha da yakınlaştı. Riyad öncülüğündeki ülkeler Katar'a aşırıcı grupları desteklediği ve İran'la yakınlaşmak istediği gerekçesiyle izolasyon politikası uygulamaya başlamıştı.

Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5'inci Toplantısı'na katılmak üzere Doha'ya giden Erdoğan'ın ziyareti sırasında iki ülke arasında, 2022 Dünya Kupası organizasyonuyla bağlanıtılı ekonomik ve ticari anlaşmalar imzalandığı da açıklandı.

"Erdoğan'ın amacı ilişkiyi korumak"

Körfez ülkeleri arasındaki krizin başlangıcından bu yana üçüncü kez Katar'a giden Erdoğan'ın ziyareti, gerilimin yumuşadığına dair sinyanllerin olduğu bir döneme denk geliyor. Katar'da 26 Kasım'da başlayacak olan Körfez Uluslar Kupası'na Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'in milli futbol takımlarını gönderme kararı bu yumuşamaya dair en önemli mesaj olarak algılanıyor.

Avrupa Dış İlişkiler Konseyi'nde Körfez araştırmalarından sorumlu Cinzia Bianco AFP'ye yaptığı açıklamada Erdoğan'ın ziyaretinin kritik bir zamanlamayla gerçekleştiğini söyledi. Bianco, "Erdoğan, Körfez bölgesindeki muhtemel yumuşamanın Türkiye-Katar ilişkileri pahasına olmamasını garanti altına almaya çalışıyor" dedi.

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatını destekleyen nadir ülkelerden olan Katar, geçen yılki kur krizinde de Türkiye'ye ekonomik destek sözü vermiş ve 15 milyar dolar büyüklüğünde yatırım yapılacağını açıklamıştı. Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Tani ayrıca Türkiye'ye 400 milyon dolar değerinde olduğu belirtilen lüks bir uçak hediye etmişti.

AFP / GY,ET

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